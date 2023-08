Mono Inc. beim M'era Luna Festival 2023 Stand: 10.08.2023 09:30 Uhr Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Mono Inc., gegründet im Jahr 2000, sind zwischen Gothic- und Darkrock anzusiedeln. Durch eine Tour mit Unheilig wird die Band aus Hamburg mit Sänger Martin Engler, Gitarrist Carl Fornia, Bassist Manuel Antoni und Schlagzeugerin Katha Mia einem breiten Publikum bekannt. Ein Versuch in deutscher Sprache zu singen, stößt auf geteiltes Echo und wird schnell wieder aufgegeben. Das neuste Album "Ravenblack" schafft es Anfang Februar an die Spitze der deutschen Albumcharts.

