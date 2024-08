M'era Luna Festival 2024: NDR.de zeigt viele Acts im Stream Stand: 09.08.2024 09:14 Uhr Die schwarze Szene trifft sich wieder! Am 10. und 11. August 2024 findet das M'era Luna in Hildesheim statt, das größte deutsche Gothic- und Rock-Festival neben dem WGT in Leipzig. NDR.de überträgt ab Sonnabend, 16.30 Uhr, zahlreiche Acts im Stream.

von Jacqueline Moschkau

NDR.de überträgt gemeinsam mit arte concerts ausgewählte Acts von der Hauptbühne im Videostream. Diese und weitere Mitschnitte sind im Anschluss on demand verfügbar. Los geht's am Sonnabend ab 16.30 Uhr mit Re.Mind. Anschließend folgen bis 21 Uhr Schwarzer Engel (16.50 Uhr), Hell Boulevard (17.20), Lacrimas Profundere (18.00), Die Herren Wesselsky (18.40), Oomph! (19.20) und Deine Lakaien (20.00).

Am Sonntag zeigt NDR.de ab 16.05 JanRevolution, gefolgt von Erdling (16.25 Uhr), Stahlmann (16.55), Dartagnan (17.30), Deathstars (18.10), Schandmaul (18.55), Lord Of The Lost (19.45) und VNV Nation (20.45 - 22 Uhr). Die Anfangszeiten können sich, je nach der tatsächlichen Länge des Gigs, leicht verschieben.

Das Festival Lineup

Insgesamt stehen 39 Acts auf den zwei Bühnen, und im Disco Hangar findet ein umfangreiches genreübergreifendes Rahmenprogramm statt: Lesungen mit Christian von Aster, Lydia Benecke und Markus Heitz, die Academy mit Podiumsdiskussionen, Schreib-, Tanz- und Make-up-Workshops, Fashion Show, Partys und mehr. Neben den etablierten Stars wie ASP, VNV Nation und Epica haben die Fans auch selbst wieder Einfluss auf das Programm gehabt. Die Festivalmacher präsentieren zwei Gewinner des Votings zum M'era Luna Newcomer 2024: Re.Mind und JanRevolution.

Festivaltickets sind bereits ausverkauft

Die Festivalpässe sind ausverkauft, heißt es auf der offiziellen Website des Festivals. Mit dem Ticket erhält man für einen Tag Zugang zum Veranstaltungsgelände (nicht zum Campingplatz), kann aber das Festival am gewählten Tag innerhalb der Veranstaltungszeiten nach Belieben besuchen und verlassen. Ein Parkplatz kostet zehn Euro pro Tag (begrenzt verfügbar).

Gut zu wissen: FKP Scorpio, Veranstalter des M'era Luna Festivals, ist Kooperationspartner im Projekt "KulturPass" des Bundes. 18-Jährige erhalten für das Gothic-Festival verschiedene Wert-Codes. Den "KulturPass", inklusive eines Budgets von 100 Euro und weiteren Angeboten und Vergünstigungen, erhalten seit dem 1. März Jugendliche, die 2024 18 Jahre alt werden.

So war's letztes Jahr: Der Festival-Blog zum Nachlesen

Auch 2024 wird NDR Kultur live aus Hildesheim berichten. Hier gibt's zum Nachlesen den Festival-Blog 2023:

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 10.08.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel M'era Luna