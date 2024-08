Das M'era Luna Festival 2024 im Stream Stand: 11.08.2024 22:15 Uhr NDR.de und Arte haben ausgewählte Acts im Stream übertragen. Etliche Auftritte gibt es im Anschluss als Video on Demand. Zudem stehen die ersten Acts für die 25. Ausgabe im nächsten Jahr fest.

von Jacqueline Moschkau

Am Sonntag startete der Stream mit JanRevolution, gefolgt von Erdling, Stahlmann, Zeraphine, dArtagnan, Deathstars, Schandmaul, Lord Of The Lost und VNV Nation. Am Sonnabend begann der Stream mit Re.Mind. Anschließend folgten bis 21 Uhr Schwarzer Engel, Hell Boulevard, Lacrimas Profundere, Die Herren Wesselsky, Oomph! und Deine Lakaien. Viele Videos gibt es dann in Kürze zum Nachschauen.

Das Festival Line-up

Insgesamt standen 39 Acts auf den zwei Bühnen, und im Disco Hangar fand ein umfangreiches genreübergreifendes Rahmenprogramm statt: Lesungen mit Christian von Aster, Lydia Benecke und Markus Heitz, die Academy mit Podiumsdiskussionen, Schreib-, Tanz- und Make-up-Workshops, Fashion Show, Partys und mehr. Neben den etablierten Stars wie ASP, VNV Nation und Epica hatten die Fans auch selbst wieder Einfluss auf das Programm gehabt. Die Festivalmacher präsentierten zwei Gewinner des Votings zum M'era Luna Newcomer 2024: Re.Mind und JanRevolution.

M'era Luna 2025: Erste Acts stehen fest - Vorverkauf startet am 12. August

Das M'era Luna 2024 ging Sonntagabend zu Ende, aber schon jetzt herrscht Vorfreude auf die Jubiläums-Ausgabe im nächsten Jahr. 25 Jahre wird das Festival 2025 alt - gefeiert wird dann am 9. und 10. August. 16 Acts stehen bereits fest. Headliner werden Eisbrecher und And One sein. Zudem haben Heilung, Subway to Sally, Blutengel, Lacuna Coil, Covenant, In Strict Convidence, Universum 25, Corvus Corax, Rotersand, Ost+Front, Coppelius, Faderhead, Leæther Strip und Tanzwut zugesagt.

Subway to Sally und Corvus Corax werden sogar ein Special-Set im Gepäck haben. Und Funker Vogt werden ihre ausgefallene Show aus diesem Jahr 2025 nachholen. Der Vorverkauf startet am Montag dem 12. August um 18 Uhr.



Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 11.08.2024 | 15:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel M'era Luna