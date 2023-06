SHMF 2023: Von Klassik über Folk bis Hip-Hop Stand: 29.06.2023 13:39 Uhr Am 1. und 2. Juli beginnt mit dem groß besetzten Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF). Im Fokus des Programms steht dieses Mal kein Komponist, sondern gleich eine ganze Stadt: London.

von Linda Ebener

Sie ist eine der Musikmetropolen der Welt - London! Und darauf stürzt sich in diesem Jahr das SHMF. Nicht nur musikalisch, sondern es spielen auch eine Menge international gefeierte Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel Frontmann Mick Hucknall mit seiner Band Simply Red.

"Das passt zu meiner Vorstellung des Schleswig-Holstein Musik Festivals sehr gut, denn ich betone immer, dass es uns gar nicht so sehr um die Klassik alleine geht, sondern um gute Musik. London steht für Henry Purcell bis zu Thomas Adès in der Klassik, aber natürlich auch für die Beatles und die Stones." Denn diese Musik bringe noch einmal eine ganz andere Stimmung mit als die klassischen Konzerte, freut sich Festival-Intendant Christian Kuhnt.

SHMF-Porträtkünstler 2023 ist Daniel Hope

Aber natürlich sind auch Stars wie der diesjährige Porträtkünstler, Geiger und Musikvermittler Daniel Hope wieder dabei. Der Stargeiger ist schon lange Teil des Schleswig-Holstein Musik Festivals. 1987 ist er zum ersten Mal bei den "Musikfesten auf dem Lande"aufgetreten - da war er gerade einmal 13 Jahre alt. Zwei Jahre später gab es dann Daniel Hopes ersten großen Auftritt mit Orchester.

Bis heute ist er regelmäßiger Gast des SHMF. Christian Kuhnt ist begeistert: "In Lübeck hatte er seine eigene Reihe mit dem Lübeck Musikfest und das waren schon zwölf Konzerte. Wir haben Hemmungen gehabt, ihn zu fragen, weil er schon so viel bei uns gemacht hat. Wir wollten ihn letztendlich nicht überfordern. Das ist gar nicht so einfach, so ein Porträt mit Leben zu füllen. Dann saßen wir eines Abends zusammen und auf eine gewisse Weise hat er sich darum beworben, Porträtkünstler zu werden. Wir sind total dankbar - es sprudelte nur so aus ihm heraus."

Vielfältiges Programm von Klezmer bis Hip-Hop

Neben Daniel Hope und der Klassik gibt es noch Hip-Hop, Pop und Folk. Außerdem wird Klezmer zu hören sein - Volksmusik aus dem Jüdischen, die häufig bei Hochzeiten oder fröhlichen religiösen Festen gespielt wird. "Ganz besonders stolz sind wir auf Sam Lee, ein Singer-Songwriter, der in Deutschland völlig unbekannt ist. Ein Singer-Songwriter, der ein Programm für uns entwickelt hat, das uns die Londoner Folk-Szene näher bringt", erzählt Kuhnt. Sam Lee tritt am 5. August in Flensburg auf. Einen Tag später spielt er auf Gut Hasselburg. Er lässt sich von den Klängen der Natur inspirieren und entdeckt gerne die traditionelle Musik Englands und Irlands.

Neue Spielorte in Kiel und Kaltenkirchen

Auch Kuhnt entdeckt gerne Neues - nicht nur Musik, sondern auch neue Spielorte. Neu in diesem Jahr ist unter anderem die Hebbelschule in Kiel. "Wir brauchten 36 Jahre Schleswig-Holstein Musik Festival - oder sind es sogar 37 -, um nach Kaltenkirchen in eine richtig große und wunderbare Kirche zu kommen. Das ist für uns immer noch ein kleines Wunder, aber der dortige Kantor hat sich für uns eingesetzt und die Kirche ist traumhaft. Sie klingt toll und ist eine echte Entdeckung."

