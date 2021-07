SHMF 2021 startet mit Konzert in Lübeck

SHMF startet mit Konzert in Lübeck Stand: 03.07.2021 00:00 Uhr Heute startet das Schleswig-Holstein Musik Festival. Pianist Jan Lisiecki und das NDR Elbphilharmonie Orchester spielen am Abend das Voreröffnungskonzert in der Lübecker Kongresshalle. Beitrag anhören 7 Min

Pianist Jan Lisiecki und das NDR Elbphilharmonie Orchester spielen heute Abend in Lübeck das erste Konzert des SHMF 2021. Neben Beethovens drittem Klavierkonzert wird die Sinfonie Nr. 6 von Franz Schubert erklingen. Schubert entwickelte darin mit farbenreichen Harmonien und liedhafter Melodik seinen eigenen Stil. Eigentlich sollte Stargast Hélène Grimaud das Festival eröffnen. Aufgrund von Reisebeschränkungen musste Grimaud ihre Teilnahme an den Eröffnungskonzerten des Schleswig-Holstein Musik Festivals jedoch absagen.

SHMF 2021: Zwei Drittel aller Konzerte unter freiem Himmel

Es weht ein frischer Wind durch das Schleswig-Holstein Musik Festival - rund zwei Drittel aller Veranstaltungen werden unter freiem Himmel stattfinden. Für das Publikum ein großer Vorteil, denn bei den Open-Air-Konzerten muss keine Maske getragen werden. Konzertsaal verwöhnte Künstler zu bewegen, an der frischen Luft aufzutreten, war wider Erwarten auch gar nicht so schwer, sagt Festivalintendant Christian Kuhnt, es ergebe jedoch nicht immer Sinn: "Ein Liederabend oder ein Kammermusikabend ist unter freiem Himmel ganz schwierig." Deswegen habe sich das SHMF dazu entschieden, in Schleswig eine Kammermusik-Bühne zu errichten. "Das ist zwar auch unter freiem Himmel, aber das Publikum sitzt überdacht und die akustischen Bedingungen sind optimal", erklärt Kuhnt.

In Emkendorf ist eine riesige Bühne hinter dem Herrenhaus des Guts geplant. "Da hat dann auch ein Orchester Platz - also wir passen die Bühnensituation der jeweiligen Musik an." Geigen-Punk Nigel Kennedy darf mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ebenso die frische Emkendorfer Luft genießen wie Justus Frantz, der ein gefälliges Mozart-Beethoven-Programm im Gepäck mit seiner Philharmonie der Nationen auf die Open-Air-Bühne im Park eingeladen ist.

Hélène Grimaud ist Stargast des SHMF

Geplant hat der Festivalintendant fast wie früher die kompletten acht Wochen von Anfang Juli bis Ende August mit einer Komponisten-Retrospektive für Franz Schubert in diesem Jahr und der französischen Starpianistin Hélène Grimaud im Solistenporträt. Das SHMF ist immer eine Herausforderung für den musikalischen Stargast. "Sie müssen sich auf das Abenteuer Schleswig-Holstein Musik Festival einlassen: viel durch das Land reisen und wissen, dass sie die ein oder andere Spielstätte haben, wo vielleicht die Akustik nicht so toll ist, aber dafür die ganze Umgebung derartig charmant, dass es das wieder aufwiegt", erklärt Frank Siebert, der Chefplaner des Festivals.

In einem Dutzend unterschiedlichster Konzerte wird Hélène Grimaud in Schleswig-Holstein ihre musikalische Visitenkarte abgeben. "Das Schöne ist ja bei diesem Künstlerporträts, dass man alle Freiheiten hat", sagt Christian Kuhnt. So wird Grimaud unter anderem mit dem Cellisten Jan Vogler als Duo auftreten, in Kiel und Flensburg auch mal alleine auf der Bühne stehen und in Neumünster mit dem Zürcher Tonhalle-Orchester unter Paavo Järvi spielen. "Sie begleitet also viele ganz verschiedene Dinge, vom Soloabend bis zum großen Orchesterkonzert", erklärt der Intendant.

SHMF: Mehr als ein Klassikfestival

Neben den beiden traditionellen Schwerpunkten des SHMF, Komponisten-Retrospektive und Solistenporträt, tobt sich Christian Kuhnt auf seiner musikalischen Spielwiese aus: Auch Pop-Stars wie Tom Jones und Milow und Stilrichtungen wie Klezmer, Swing und Tango finden mit Ensembles wie Bandonegro und dem Monaco Swing Ensemble ihren Platz.

Und dann hat Christian Kuhnt noch einen weiteren Schwerpunkt in sein Programm geschmuggelt. "Franz Schubert war ja Wiener, und wir haben uns die Frage gestellt wie würde eigentlich Franz Schubert heute klingen? Und er wäre ziemlich sicher ein Liedermacher.", sagt der Intendant grinsend. Deswegen habe man österreichische Liedermacher wie Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich eingeladen. Auch Konstantin Wecker, der ein ausgewiesener Franz Schubert-Fan ist, und eine ganze Menge junge Ensembles kommen. "Da haben wir noch einen weiteren Schwerpunkt, auf dem man sich freuen kann und der auch sehr gut Open-Air-geeignet ist", schildert Kuhnt. Sogar ein ganzes Wiener Wochenende auf dem Gelände der NordArt in Büdelsdorf findet sich in dem fast 90 Seiten starken Programmheft. Unter anderem mit "Schuberts Winterreise", gesungen von Tenor Julian Prégardien, der von Musikern des Schleswig-Holstein Festival Orchesters begleitet wird. Das Konzert wird ebenso im Rahmen des ARD Radiofestivals zu hören sein, wie der Abend mit Sol Gabetta und dem Kammerorchester Basel in Lübeck und das Abschlusskonzert, in dem Daniil Trifonov und das NDR Elbphilharmonie Orchester das zweite Klavierkonzert Sergei Rachmaninoffs spielen.

