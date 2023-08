Standing Ovations beim Abschlusskonzert des SHMF in Lübeck Stand: 28.08.2023 08:18 Uhr Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist nach acht Wochen und fast 200 Konzerten nun offiziell beendet. Sonntagabend gab die NDR Radiophilharmonie, der Schleswig-Holstein Festivalchor und ein Solistenensemble unter der Leitung von Richard Egarr das Abschlusskonzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle mit Händels "Messias".

von Linda Ebener

Georg Friedrich Händels "Messias" ist einer der großen Eckpfeiler der westlichen Musik. Das findet Richard Egarr, Dirigent des diesjährigen Abschlusskonzertes des Schleswig-Holstein Musik Festivals. "Es ist eines dieser zeitlosen Meisterwerke", sagt er. "Es gibt einen Grund, warum dieses Stück von Händel so beliebt ist, das Stück zeigt nämlich alle großen Qualitäten von Händel als Komponist."

1743 nahmen die Londoner das Oratorium noch verhalten auf. Doch 1750 begann die Erfolgsgeschichte, seitdem ist der Messias aus dem Konzertleben Englands nicht wegzudenken.

Dirigent Richard Egarr spielt auch Cembalo

Richard Egarr dirigiert nicht nur, sondern spielt auch gleichzeitig Cembalo. Das Publikum findet das einzigartig. "Wenn man so einen Dirigenten hat - der nimmt einen einfach so mit. Toll!", sagt ein Mann aus dem Publikum und fügt hinzu: "Dann setzt er sich wieder hin, dann spielt er selbst - das ist schon very special." Eine Frau schwärmt von den Emotionen, die das Gesicht des Dirigenten zeigt und ein weiter Mann meint: "Ich finde es erstaunlich, wie er gleichzeitig das Cembalo spielen kann, das habe ich noch nie gesehen."

"Messias" von Händel: "Ikonisches britisches Stück"

Mit seiner sympathischen Art verzaubert Richard Egarr das Publikum. Und er selbst ist dankbar, beim Schleswig-Holstein Musik Festival dabei zu sein. "Es ist das Abschlusskonzert des Festivals, das ist sehr aufregend", meint er. "Es ist eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich kenne das Festival schon sehr lange und daher ist es für mich etwas ganz Besonderes, beim Abschlusskonzert dabei zu sein. Ganz besonders ist auch dieses ikonische britische Stück, obwohl es von Händel geschrieben wurde. Natürlich war er bereits eingebürgert, als er das schrieb. Ich denke, es ist eine typisch englische Aufführung des 'Messias'. Ich bin wirklich glücklich, das Festival mit so einem tollen Stück zu beenden."

Neben dem Dirigenten und den vier Gesangssolisten war das Publikum besonders vom Schleswig-Holstein Festivalchor beeindruckt - mit seinen über einhundert ehrenamtlichen Sängerinnen und Sängern. Unter anderem wird die Akustik im Lübecker Musik- und Kongresscentrum gelobt und natürlich der Chor und die Musikerinnen und Musiker.

SHMF geht 2024 in die Lagunenstadt Venedig

Die Planungen für das SHMF im kommenden Jahr sind schon in vollem Gange. Es gibt einen neuen Städteschwerpunkt. Nachdem London in diesem Jahr gut angekommen ist, rückt nun eine neue Stadt in den Fokus, freut sich Intendant Christian Kuhnt: "Wir gehen im Sommer 2024 in die wunderbare Lagunenstadt Venezia. Ein tolles Kontrastprogramm zu London, auch eine Stadt, die unfassbar viel zu bieten hat und wir können es kaum abwarten, bis es dann im Sommer 2024 mit Gondeln durch Schleswig-Holstein geht."

