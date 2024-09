Stand: 05.09.2024 11:16 Uhr Auf "Kultour" mit Asya Fateyeva beim Schleswig-Holstein Musik Festival

Mit "Kultour" präsentiert NDR Kultur in Zusammenarbeit mit dem Landesfunkhaus SH ein Format, das die Künstlerinnen und Künstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) in den Mittelpunkt stellt. Es geht um die Menschen hinter der Musik, um ihre Geschichten, Inspirationen und die Momente, die ihre Auftritte zu etwas Besonderem machen. Die Saxofonistin Asya Fateyeva gibt in Gesprächen und Interviews Einblicke in die Welt der Musikerinnen und Musiker, die das SHMF prägen.

Auf "Kultour" vom Konzertsaal zum Kuhstall

Das SHMF zeichnet sich durch seine außergewöhnlichen Konzertorte aus - von traditionellen Konzerthallen bis hin zu rustikalen Kuhställen auf dem Land. "Kultour" fängt diese einmalige Atmosphäre ein und macht die Symbiose aus Kunst und Umgebung erlebbar. Das Format setzt dabei auf die persönliche Erzählweise und die Reise von und mit Asya Fateyeva, die als Protagonistin der "Kultour" durch Norddeutschland führt.