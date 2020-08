Stand: 28.08.2020 09:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

SHMF 2020: Intendant Kuhnt zieht positive Bilanz von Benedikt Stubendorff

Eine Bilanz ohne Festival? Vor gut vier Monaten noch hatte Festivalintendant Christian Kuhnt das SHMF - corona-bedingt - komplett absagen müssen. Dann kam die Chance, zumindest digital ein bisschen Festivalfeeling in Schleswig-Holstein zu verbreiten, der "Sommer der Möglichkeiten" war geboren. Und hat sich wie ein Lebewesen entwickelt, ist größer geworden, hat neue Formen entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit ist ein neues, "coronaverträgliches" Festival quasi aus dem Boden gestampft worden: Nach acht Wochen SHMF - trotz Corona - kann Christian Kuhnt eine ausgesprochen positive Bilanz ziehen.

Mächtig, imposant, trotzig - mit Beethovens 5. Sinfonie wird das 35. SHMF zu Ende gehen. Trotz Corona live und mit Publikum. Mit so einem Finale hätte niemand gerechnet, auch nicht Festivalintendant Christian Kuhnt: "Wir sind total euphorisch. Wir hätten nie zu hoffen gewagt, dass so viel möglich ist. Wir sind an die Grenzen gegangen und jetzt glücklich - und kleines bisschen stolz."

Christian Kuhnt: "So ein SHMF hatten wir noch nie"

"So ein Festival hatten wir noch nie", strahlt der 53-Jährige durch seine dunkle Brille und verbreitet einen Optimismus, den er offenbar nie wirklich abgelegt hat. Auch nicht, als er am 17. April das SHMF 2020 offiziell absagt: 240 Veranstaltungen werden gestrichen, 130.000 bereits verkaufte Karten sind quasi wertlos und werden mit einem enormen Aufwand rückabgewickelt. Kuhnt behält seinen Optimismus und verspricht in gleichem Atemzug einen "Sommer der Möglichkeiten".

"Sommer der Möglichkeiten" - Eröffnungskonzert NDR Kultur - ARD Radiofestival 2020: Konzert - 29.07.2020 20:00 Uhr Hören sie die Cellistin Sol Gabetta, den Schlagzeuger Martin Grubinger, den Harfenisten Xavier de Maistre und andere beim Eröffnungskonzert des "Sommers der Möglichkeiten" beim SHMF.







Musikfesttrecker tuckert durch die Ortschaften

Statt der beliebten Musikfeste auf dem Land zum Beispiel tuckert in diesem Jahr ein Musikfesttrecker Wochenende für Wochenende durch die Ortschaften. In Wesselburen etwa macht er Halt auf dem Platz vor der St. Bartholomäus Kirche. Auf dem Anhänger, zwischen Heuballen und Lampions, spielt das Trio Moll vor 300 natürlich maskierten Besuchern. "Wenn die Menschen nicht in die Konzerte dürfen, müssen wir die Musik irgendwie zu den Menschen bringen", erklärt Kuhnt. "Wir können sagen, so viele echte Begeisterung auf Seiten des Publikums und der Künstler war nie. Es gab eine Situation, in der alle so hungrig waren nach Musik, sich austauschen zu können. Wir haben ein bisschen dieses Bedürfnis befriedigen dürfen."

LKW-Konzert mit Percussionist Grubinger - Steinmeier zu Besuch

Zu einem der LKW-Konzerte mit Schlagzeuger Martin Grubinger kommt sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und erklärt Kultur sei nicht "Nice to Have“" sondern "ein Lebensmittel". Und allein die Auslastung der SHMF-Konzerte, bei denen Publikum erlaubt ist, gibt ihm recht: 96 Prozent der verfügbaren Karten sind verkauft.

SHMF-Bilanz: 21.000 Besucher, 401 Künstler zu Gast

Kaum messbar hingegen ist der Erfolg der Programmpunkte, die ohne Live-Publikum umgesetzt werden: Die Verleihung des Leonard-Bernstein-Awards an Stathis Karapanos etwa läuft als Stream im Internet, die Komponisten-Retrospektive zu Carl Nielsen ist in Teilen als Podcast abrufbar. Es gibt Live-Streams und Aufzeichnungen, bei denen der NDR seine Radio und Fernsehprogramme als Bühne zur Verfügung stellt.

Insgesamt mehr als 100 Aktionen sind es am Ende des "Sommers der Möglichkeiten", verkündet Festivalintendant Kuhnt. Er hat - traditionell - dann doch noch ein paar Bilanzzahlen: "Wir hatten 21.000 Besucher. es waren 74 Live-Konzerte, wer hätte das gedacht, und 26 digitale Formate. Insgesamt sind 401 Künstler bei uns aufgetreten", so Kuhnt. 401 Künstler! Darunter Persönlichkeiten, wie Sabine Meyer, Christoph Eschenbach, Janine Jansen. Und zum Finale - trotz Corona: Thomas Hengelbrock und sein Balthasar Neumann Ensemble.

Festivalende mit Beethovens 5. Sinfonie

Mit Beethovens 5. Sinfonie endet dieses Wochenende das 35. SHMF in der Holstenhalle Neumünster. Statt 6.000 Gästen, für die sonst Platz wäre, werden zu den beiden Abschlusskonzerten nur jeweils 250 erwartet. Beide Konzerte sind ausverkauft. Das Festivalprogramm 2021 soll laut SHMF im Februar nächsten Jahres bekanntgegeben werden.

SHMF: Frantz und Eschenbach spielen Piano Schleswig-Holstein Magazin - 21.07.2020 19:30 Uhr Christoph Eschenbach und Justus Frantz haben gemeinsam in der Kieler Krusenkoppel im Rahmen des "Sommer der Möglichkeiten" gespielt. Wegen der jüngsten Corona-Lockerungen sogar vor Publikum.







SHMF: Positive Bilanz des "Sommers der Möglichkeiten" NDR 1 Welle Nord - 28.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Stubendorff, Benedikt







