Janine Jansen spielt mit Simon Rattle beim SHMF von Thorsten Philipps

Sechs Mal gastierte der britische Dirigent Sir Simon Rattle beim Schleswig-Holstein Musik Festival, zuletzt vor zehn Jahren. Nun ist er als Dirigent des London Symphony Orchestras zurückgekehrt - und spielte am Dienstag mit seinem Orchester und der SHMF-Porträtkünstlerin Janine Jansen aus den Niederlanden in der Lübecker Musik und Kongresshalle ein Programm von Felix Mendelssohn, Benjamin Britten und Johannes Brahms.

Janine Jansen spielt im orange-schwarzen Kleid. Neben ihr steht Sir Simon Rattle, der Dirigent ganz in Schwarz. Er ist keiner, der wild herumfuchtelt. Konzentriert und wohldosiert dirigiert er sein Orchester zu Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert e-moll op. 64. Die Solo-Geigerin und der Dirigent mit seinem London Symphony Orchestra harmonieren.

Kreative Zusammenarbeit zwischen Jansen und Rattle

David Ebermann, zweite Geige neben Janine Jansen auf der Bühne des Konzertsaals, kennt beide aus dem Effeff. "Es gibt eine Energie dadurch, dass Rattle sehr diszipliniert ist. Das ist sein Metier als Dirigent. Janine Jansen hat diese wunderschönen Klänge und erzählt eine immer neue Geschichte. Das ist eine kreative Zusammenarbeit zwischen den beiden", sagt er.

Janine Jansen und Simon Rattle beim SHMF NDR Kultur - Klassisch in den Tag - 14.08.2019 07:40 Uhr Autor/in: Philipps, Thorsten







Die Niederländerin und Sir Simon Rattle schauen sich kaum an und verstehen sich blind. Am Ende ist das Publikum größtenteils begeistert. "Fantastisch. Ich habe so etwas noch nicht gehört, mir sind fast die Tränen gekommen. Besser geht es nicht", sagt eine Zuschauerin. "Ich konnte mich gar nicht anlehnen, so beeindruckt war ich", berichtet ein weiterer Zuschauer.

Das Konzert von Jansen, der Porträtkünstlerin des Schleswig-Holstein Musikfestivals, und Dirigent Sir Simon Rattle gehört sicherlich zu den Highlights des SHMF.

Virtuos und voller Energie: Janine Jansen Kulturjournal - 05.08.2019 22:45 Uhr Autor/in: Barbara Block Janine Jansen ist eine der erfolgreichsten Violinistinnen der Welt und Porträtkünstlerin beim SHMF. Dort tritt sie mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, Sir Simon Rattle, sowie ihrem Ehemann und Vater auf.







