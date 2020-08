Stand: 10.08.2020 14:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

SHMF: Bundespräsident Steinmeier besucht Grubinger-Konzert von Peer-Axel Kroeske

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollte zu einem Festival, um auf die schwierige Situation der Kulturschaffenden aufmerksam zu machen. Die Wahl fiel auf Schleswig-Holstein. Und so landete Frank-Walter Steinmeier am Wochenende in einem Strandkorb hinter Schloss Gottorf in Schleswig, um rhythmischen Klängen beim Schleswig-Holstein Musik Festival zu lauschen.

Steinmeier beim Grubinger-Konzert in Schleswig Schleswig-Holstein Magazin - 08.08.2020 19:30 Uhr Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals hat Multi-Perkussionist Martin Grubinger ein Konzert für 500 Gäste auf Schloss Gottorf gegeben - unter den Augen von politischer Prominenz.







Martin Grubinger, Slavik Stakhov und Richard Putz wirbeln mit in Leuchtgelb umwickelten Stöckern durch die Luft. Vor den Trucks und auf den Trucks, die mit einem Schlagzeug, einer langen Front von Vibraphonen, Bongos und sonstigem Schlagwerk bestückt sind - die Instrumente sind gar nicht so leicht zu identifizieren.

Nur ein kurzes Konzert in Schleswig

"Epicenter Part 3 Txalabata" heißt das Stück von Johannes Maria Staud. Die meisten der Komponisten dürften eher in Fachkreisen bekannt sein. So muss man auch genau aufpassen, um zu verfolgen, welches Stück gerade dran ist. Denn das Grubinger-Trio spielt durch ohne lange Ansagen: Das Konzert ist Corona-bedingt auf eine Stunde begrenzt.

Viel Rhythmus aller Art von meditativ bis mitreißend für 500 Zuhörer auf Klappstühlen in der Mittagssonne, bei 30 Grad. Nur eine leichte Brise kommt von der Schlei her. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ebenso Ministerpräsident Daniel Günther, beide mit Begleitung, und auch ein paar andere VIPs bekamen Strandkörbe, die die leichte Brise allerdings abschirmten.

Bundespräsident Steinmeier besucht Grubinger-Konzert 10.08.2020 08:58 Uhr Autor/in: Kroeske, Peer-Axel Bundespräsident Steinmeier lauschte einem SHMF-Konzert in Schleswig: Martin Grubingers Platzkonzert "Drums on Wheels" und erinnerte an die momentan schwierige Situation der Kulturschaffenden.







Bundespräsident Steinmeier: Auftrittsmöglichkeiten schaffen

Steinmeier weist darauf hin, dass er sich frühzeitig bemüht habe, auf die Lage der Kultur, vor allem die der der Künstlerinnen und Künstler aufmerksam zu machen, die keine Auftrittsmöglichkleiten und wegen fehlender Auftrittsmöglichkeiten auch kein Einkommen haben und diese Auftritte in beschränktem Maße, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln, wieder möglich zu machen. Darauf komme es jetzt an: für die Künstler, wie für uns alle.

Auftrittsmöglichkeiten hat Martin Grubinger mit seinem Trio jetzt zumindest einige. "Drums on Wheels" nennt sich sein Programm. Die Trucks als Bühne - das ist natürlich ein Hingucker, aber auch überaus praktisch. Denn aufwendiges Auf- und Abbauen entfällt. 14 Shows, jeweils zwei an sieben Tagen, sind auf diese Weise möglich. Und - Skandal! - Grubinger spielt auch einmal Playback: Aber das ist richtig gut. Da bewegt er seine gelben Stöcke präzise zu dem komplizierten Percussionstück "Bad Touch" von Casey Cangelosi.

SHMF: Fast alle Drums on Wheels-Konzerte ausverkauft

Das Schleswig-Holstein Musik Festival läuft diesmal nur in verkleinerter Form. "Sommer der Möglichkeiten" lautet das Motto. Doch was möglich ist, wird gut angenommen. Fast alle Drums on Wheels-Konzerte sind inzwischen ausverkauft. Nur in Flensburg und Kiel gibt es noch Restkarten.

Drums on Wheels - Martin Grubingers Platzkonzerte Open Air Mo 10.08.2020 | 17 Uhr | Flensburg | Ehrenhain Open Air

Mo 10.08.2020 | 20 Uhr | Flensburg | Ehrenhain Open Air

Di 11.08.2020 | 17 Uhr | Kiel | MFG 5-Gelände Open Air

Di 11.08.2020 | 20 Uhr | Kiel | MFG 5-Gelände Open Air

Mi 12.08.2020 | 17 Uhr | Kiel | MFG 5-Gelände Open Air

Mi 12.08.2020 | 20 Uhr | Kiel | MFG 5-Gelände Open Air

Do 13.08.2020 | 17 Uhr | Lübeck | Kulturwerft Gollan Open Air

Do 13.08.2020 | 20 Uhr | Lübeck | Kulturwerft Gollan Open Air

14.08.2020 | 17 Uhr | Norderstedt | Waldbühne, Open Air

Fr 14.08.2020 | 20 Uhr | Norderstedt | Waldbühne, Open Air

