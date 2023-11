Schönberger Musiksommer Stand: 12.10.2023 09:42 Uhr Musik und Kunst in der Kirche: Die drei Begriffe stehen seit fast vier Jahrzehnten für den Schönberger Musiksommer, der jedes Jahr in der St. Laurentiuskirche in Schönberg stattfindet.

Dienstag, 20 Uhr: Für Musikliebhaber und -liebhaberinnen steht dieser Termin im Sommer so fest wie für andere der "Tatort" am Sonntag. Denn dienstags um 20 Uhr und bei Sonderveranstaltungen sind von Juni bis September in der mittelalterlichen St. Laurentiuskirche beim Schönberger Musiksommer erfahrene Profimusiker und -musikerinnen, aber auch junge Talente zu erleben.

Festival in mittelalterlicher Kirche

Das Programm des Schönberger Musiksommers bewegt sich von der traditionellen Kirchenmusik bis in die Grenzbereiche des Jazz. Uraufführungen oder europäische Erstaufführungen bestimmen genauso den Spielplan wie populäre Klassik. Ob Bach an der historischen Winzerorgel, Kammermusik, Chorgesang, experimentelle Musik vom Computer, Oratorien oder Filmvorführungen - viele Interessen werden angesprochen und Lust auf Neues wird geweckt.

Auch das junge Publikum kommt auf seine Kosten, so erleben hundert Schüler und Schülerinnen die Kinderkonzerte. Dazu gibt es moderate Eintrittspreise, Ausstellungen und nette Gespräche bei Wein und Laurentiustalern unter alten Bäumen - so sehen Dienstagabende in Schönberg aus.

Der Schönberger Musiksommer ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Schönberger Musik und Kunst e.V. Hinterstr. 4

23923 Schönberg / Mecklenburg

Tel. (04541) 830 849

post@schoenberger-musiksommer.de



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Schönberger Musiksommers

Karte: Hier findet der Schönberger Musiksommer statt

