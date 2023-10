Neues Album – "Inner Spaces" von Serra Tavsanli Stand: 30.10.2023 16:14 Uhr Die türkische Pianistin Serra Tavsanli brach mit zehn Jahren nach Hannover auf, um Klavier zu studieren. Bei NDR Kultur stellt sie ihre neue Bach-CD "Inner Spaces" vor.

von Stephan Sturm

"Inner Spaces" heißt die neue CD der in Istanbul geborenen Pianistin Serra Tavsanli. Johann Sebastian Bach hat sie ihr mittlerweile drittes und vielleicht persönlichstes Album gewidmet. Zu den Initialen B-A-C-H hat sie passende Klavierstücke ausgewählt, die für sie eine besondere Bedeutung haben. Dabei verbindet sie die Musik Bachs mit ihrer eigenen Geschichte und Herkunft.

Ihre Kindheit in Istanbul beschreibt sie als Ort voller Regeln und Verbote. Mit zehn Jahren hat Serra Tavsanli ihre Heimat verlassen und ist nach Deutschland gekommen. Nach einem Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ist sie mittlerweile Dozentin an der Musikhochschule in Detmold.

