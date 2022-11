"NDR Kultur Foyerkonzert on tour" mit Frank Dupree in Gadebusch Stand: 29.11.2022 10:34 Uhr Beim "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" ist der Pianist Frank Dupree am 16. November in Gadebusch aufgetreten. Das Konzert hat in Zusammenarbeit mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden.

Seine ersten musikalischen Schritte unternahm Frank Dupree als Dreijähriger auf dem Schlagzeug. Doch schon bald - im Alter von fünf Jahren - entdeckte er seine Liebe fürs Klavier und legte eine erstaunliche Karriere hin. International für Aufsehen sorgte Dupree, als er 2014 zum einzigen Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs gekürt wurde. Mit seiner musikalischen Reife, seiner ausgefeilten Technik und der Fähigkeit, dem Flügel ein breites Spektrum an Klangfarben zu entlocken, faszinierte er Jury und Publikum gleichermaßen.

Beim "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" hat Frank Dupree am 16. November in Gadebusch sein vielfältiges Können gezeigt und im Gespräch mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann über seine Karriere und Erfahrungen als Pianist und Dirigent gesprochen.

Neuer Spielort für Festspiele MV und Foyerkonzert-Reihe

Das Konzert hat in Zusammenarbeit mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern an einem neuen Spielort des Festivals stattgefunden: in der Aula am Schloss Gadebusch. Das alte Renaissanceschloss wird im Rahmen des Vorhabens "Zukunftsschloss Gadebusch - musisch.magisch.mittendrin." seit einigen Jahren zu einer Begegnungsstätte für Kultur und Bildung entwickelt und schrittweise saniert.

