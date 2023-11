Meisterkonzerte in Bremen Stand: 06.10.2023 15:46 Uhr Sechs Abende voller meisterhafter Klassik: Im Rahmen der Meisterkonzerte treten großartige Ensembles und Solisten im Großen Saal der Bremer Glocke auf.

Seit vielen Jahren holen die Meisterkonzerte Bremen die großen Stars der klassischen Musik in die Bremer Glocke. In sechs Abonnement-Konzerten pro Saison präsentieren renommierte Künstler und Künstlerinnen wie Grigory Sokolov, Daniel Hope, Sol Gabetta und viele mehr gemeinsam mit Spitzenensembles aus der ganzen Welt Programme, die jeweils eine ganz persönliche Note tragen.

Große Stars in der Bremer Glocke

Die Meisterkonzerte in Bremen können dabei auf eine glanzvolle 60-jährige Geschichte zurückblicken: Am 8. November 1951 eröffnete der legendäre Pianist Walter Gieseking die erste Saison der Meisterkonzerte. Das alteingesessene Unternehmen Praeger & Meier war anschließend über 40 Jahre lang für Qualität und Erfolg der Konzertreihe verantwortlich. Nun führt die Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, die seit fast acht Jahrzehnten klassische Konzerte in Norddeutschland veranstaltet, die erfolgreiche Abonnement-Reihe in der Bremer Glocke fort.

Ob das Bremer Konzerthaus tatsächlich nach einer Glocke benannt wurde, die vor langer Zeit in einem kleinen Turm hing, ist nicht wirklich nachweisbar. Sicher ist jedoch, dass Herbert von Karajan die Glocke zu den drei besten Konzertsälen Europas zählte. Vor allem die hervorragende Akustik verschaffte der Glocke über Jahrzehnte hinweg den Ruf eines erstklassigen Konzerthauses.

Die Meisterkonzerte in Bremen sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Meisterkonzerte Bremen eine Konzertreihe der

Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette GmbH

Alsterterrasse 10

20354 Hamburg



