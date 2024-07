Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr Beate Scheibe

Beate Scheibe ist neugierig auf interessante Menschen aus der weiten Welt der Kultur, aus den Bereichen Medizin, Kunst, Sport, Wissenschaft, Musik und Theater. Die Begegnungen mit Prominenten und Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben, sind für sie als Moderatorin und Redakteurin der Gesprächssendung "Klassik à la carte", sehr bereichernd.

Beate Scheibe studierte zunächst Biologie und Humanbiologie in Köln und Marburg, anschließend Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie in Kiel und Hamburg. Sport, Spaziergänge und das Meer sind ihr so wichtig wie gute Musik - gerne von Bach, Strauss oder Mahler.