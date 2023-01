Faszination Neue Musik: Diese Frau komponiert Ihr Musikstück! Stand: 30.01.2023 12:26 Uhr Mit etwas Glück schreibt die Hamburger Kompositionsstudentin Mai Linh ein einminütiges Werk nach Ihren Vorgaben! Am 2. Februar um 8.15 Uhr werden NDR Kultur Moderator Philipp Schmid und Musikredakteur Stephan Sturm das Stück in der Sendung "Klassisch in den Tag" uraufführen.

Zehn Tage lang steht beim Hamburger Festival "Elbphilharmonie Visions" Neue Musik im Mittelpunkt: Werke des 21. Jahrhunderts, die verführen, schockieren und auch ins Herz treffen. Und hierfür ist die Elbphilharmonie mit ihrer glasklaren Akustik genau der richtige Konzertsaal.

Schwerpunkt "Faszination Musik des 21. Jahrhunderts"

Aus Anlass der Eröffnung des Festivals am 2. Februar legt NDR Kultur am gleichen Tag unter dem Titel "Faszination Musik des 21. Jahrhunderts" den Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik. Hier kommen Expert*innen, Komponist*innen und Musiker*innen zu Wort. Dabei wird auch der Frage nachgegangen: Warum muss Neue Musik immer so schräg klingen? Und ist das wirklich der Fall?

2. Februar, 8.15 Uhr: Weltpremiere auf NDR Kultur

Erleben Sie Musik des 21. Jahrhunderts hautnah: Am 2. Februar um 8.15 Uhr führen Moderator Philipp Schmid und Musikredakteur Stephan Sturm in der Sendung "Klassisch in den Tag" eine Auftragskomposition der Hamburger Kompositionsstudentin Mai Linh auf. Das neue Werk dauert eine Minute - und unsere Komponistin wird vorher entscheiden, für welche der folgenden Instrumente sie es schreiben wird: Klavier, Glockenspiel, Becken, Weinglas und Kontrabass.

Entscheiden Sie, was vertont wird!

Was könnte die Komponistin Mai Linh in ihrem Stück musikalisch beschreiben? Vielleicht ein Gedicht oder ein literarisches Thema, eine berühmte Person, ein Gefühl wie Liebe oder Sehnsucht, oder ein Naturschauspiel wie zum Beispiel einen Sonnenaufgang, ein Gewitter oder den ersten Schnee? Was soll in dem einminütigen Werk vertont werden? Schreiben Sie uns Ihre Ideen in das untenstehende Formular - mit etwas Glück wird Ihre Einsendung ausgewählt und es entsteht ein neues Werk zeitgenössischer Musik nach Ihren Vorgaben! Einsendeschluss ist Dienstag, 31. Januar, um 12 Uhr.

