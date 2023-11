Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Stand: 10.10.2023 20:27 Uhr Der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg steht mit seinen Sängerinnen und Sängern für Musizierfreude. Seit 1998 ist dieses renommierte Ensemble als freier Konzertchor tätig.

Heute widmen der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg sich einem breiten Repertoire - vom Barock bis in die Moderne, vom Oratorium und der Oper bis zur A-cappella-Musik - und sucht dabei immer wieder neue Wege. Als Konzertchor trägt der Chor aber auch Verantwortung für die Förderung des exzellenten musikalischen Nachwuchses. Durch Kooperationen mit dem Mozarteum Salzburg, der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, dem Nachwuchswettbewerb TONALi und der Hochschule für Musik und Theater Rostock ermöglicht es der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg jungen Musikerinnen und Musikern, mit herausragenden Dirigenten, Solisten und Orchestern zusammenzuarbeiten.

2017 Aufführung von Benjamin Brittens "War Requiem"

So kam es unter anderem 2017 zu einer groß angelegten Aufführung von Benjamin Brittens "War Requiem" in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Erarbeitet worden war das fulminante Werk in Meisterkursen und Blockveranstaltungen. In zwei Konzerten in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis und in der Konzertkirche Rostock wurde das Werk zur Aufführung gebracht.

Der Chor ist selbstverwaltet und betreibt sein Management von jeher aus eigener Kraft. Ständiger Gastdirigent und künstlerischer Partner ist Hansjörg Albrecht, der Leiter des Münchener Bach-Chors und Bach-Orchesters.

Der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Doormannsweg 12

20259 Hamburg

Tel. (040) 27 16 10 24

info@cpe-bach-chor.de



