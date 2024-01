200. Geburtstag von Anton Bruckner: Großer Sinfoniker der Romantik Stand: 02.01.2024 17:16 Uhr Das Jahr 2024 wird in Österreich, vor allem in Oberösterreich, als Brucknerjahr gefeiert. Denn der große Sinfoniker der Romantik, Anton Bruckner, hat 200. Geburtstag.

Anton Bruckner wurde am 4. September 1824 in Ansfelden geboren und starb am 11. Oktober 1896 in Wien. Er war eine ziemlich interessante Figur: Ein einfacher Mann aus Oberösterreich vom Lande, der lange Zeit unterschätzt und dessen Genialität spät erkannt wurde. Interessant ist auch, wo und wie das Brucknerjahr begangen wird, nämlich vor allem in Linz der Hauptstadt Oberösterreichs, und in vielen kleinen Dörfern rundherum.

"Keine vordefinierte Zeit. Sich ausdehnende Räume. Das ist Bruckner für mich", sagt etwa Kent Nagano, Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, über den Komponisten.

NDR Radiophilharmonie spielt Bruckners 2. Sinfonie

Auch NDR Kultur und die NDR Radiophilharmonie widmen sich dem 200. Geburtstag des Komponisten. Dirigent Andrew Manze und die Geigerin Midori präsentieren zum Beispiel am 11. Januar 2024 zusammen mit der NDR Radiophilharmonie Bruckners Sinfonie Nr. 2.

Bruckner zum Nachhören

