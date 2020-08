Stand: 27.01.2020 14:24 Uhr

Im Mittelpunkt: Anton Bruckner

Seit der "Ära-Wand" hat das NDR Elbphilharmonie Orchester eine besondere Verbindung zu Anton Bruckner. Nach dem Bruckner-Schwerpunkt der letzten Saison, standen auch 2019/2020 wieder Werke des großen Komponisten auf dem Programm: Maestro Herbert Blomstedt dirigierte im Oktober die Sechste Sinfonie und Chefdirigent Alan Gilbert widmete sich am 7. und 10. November sowie am 16. November erneut der Siebten, die am 6. September auch auf CD erschien.

"Ära Wand" löste Bruckner-Begeisterung aus

Ein Name, der in der Welt der Klassik unmittelbar mit Bruckner verknüpft ist, ist Günter Wand, der von 1982 bis 1991 Chefdirigent und seit 1987 Ehrendirigent des damaligen NDR Sinfonieorchesters auf Lebenszeit (bis zu seinem Tode 2002) war.

Insbesondere Günter Wands Maßstäbe setzenden Interpretationen der Sinfonien von Anton Bruckner wurden dabei zur künstlerischen Visitenkarte des Orchesters und kamen einer Neuentdeckung des bedeutenden Komponisten gleich. Seine Live-Mitschnitte gelten bis heute als Referenzeinspielungen. Die "Ära Wand" löste für das Hamburger Musikleben und bei den Hörern des NDR eine besondere und große Bruckner-Begeisterung aus.

Historische und aktuelle Aufnahmen

Hier finden Sie historische und aktuelle Konzertmitschnitte des NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie Interviews zu den Sinfonien des Komponisten. Das Material wird sowohl auf dieser Seite als auch auf YouTube im Laufe der Saison weiter ergänzt - es lohnt sich, immer mal wieder reinzuschauen!