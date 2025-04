School's Out: Bigbands einer Schule und des NDR begeistern Stand: 10.04.2025 15:13 Uhr Unter dem Motto "School's Out - It's Bigband Time" besucht die NDR Bigband in jedem Jahr Schulen in Norddeutschland, die selbst eine Bigband haben. In diesem Jahr ist Hamburg dran. Auftakt war in Blankenese.

von Jens Büchsenmann

Schon am frühen Nachmittag hört man sie für den großen Auftritt proben. Die Türen zu den drei Musikräumen stehen offen, die Bläser der Senior Streetband üben die schwierigen Passagen für Trompete, Posaune und Horn. Über manche Unsicherheit der jungen Musiker rettet das Schlagzeug. Einer von ihnen ist noch recht jung: Rudi, 5. Klasse. Er spielt in der Junior Street Band, die am Abend zuerst auf die Bühne muss.

Auch die Schüler vom Caféteam haben schon alles vorbereitet. Zum coolen Jazz von Nina Simone werden Getränke bereitgestellt und Laugenbrezeln gestapelt. Lehrerin Jule Gotthardt führt durch die hellen, üppig ausgestatteten Räume. Überall stehen und liegen Instrumente: Gitarren, Schlagwerke, glänzende Trompeten, Saxophone und diverse Keyboards. "Das ist eine Übungszelle für unsere Schülerinnen und Schüler, die gern genutzt wird", erklärt Jule Gotthardt, "die ist schallisoliert. Hier können sie richtig auf die Pauke hauen und verbringen gern ihre Pausen. Das läuft auf Vertrauen, die proben hier mit kleinen Bands oder auch allein."

Die Turnhalle als Konzertsaal

Dann geht es in den Konzertraum - eigentlich die Turnhalle. Alle Geräte sind weggeräumt, die Basketballkörbe hochgezogen. Seit dem Morgen haben die NDR Techniker ein großes Podium aufgebaut, Licht installiert, an zwei riesigen Mischpulten den Sound gecheckt - Toningenieur Stephan weist die Schülerband ein. Akribisch pegelt er alle Instrumentalgruppen und Solisten ein.

Nach und nach kommt das Publikum. Und dann geht es auch schon los. "Hallo ich bin Fridoz und ich heiße Euch herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freunde und Familie, die Schulleitung und natürlich auch die NDR Bigband!" Fridoz geht in die 13. Klasse, steht kurz vor dem Abitur und spielt Schlagzeug in der Senior Streetband. Den Auftakt an diesem Abend machen aber die Juniors der Stadtteilschule, gefolgt von den Seniors und schließlich der NDR Big Band mit ihrem satten Sound. "Es ist toll, dass auf diesem schulischen Level Musik am Leben gehalten wird”, sagt Ingolf Burkhardt, Solotrompeter der NDR Big Band. "Allein das macht ja schon Hoffnung, wenn Kinder lernen zuzuhören und sich ausreden lassen."

"Das war einfach atemberaubend"

Hinterher gibt es ein langes Get-together, wie die Schlagzeugerin Fridoz begeistert berichtet: "Wie die Solisten der NDR Bigband miteinander agiert haben, da kam wirklich Energie raus. Das war einfach atemberaubend. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Ich finde die ganzen Auftritte, die wir als Schulband erleben, faszinierend. Das werde ich niemals vergessen. Das ist einfach geil und mega."

