NDR Kultur Neo Radiokonzert mit 45 alten Röhrenradios Stand: 29.09.2023 11:16 Uhr Die DJs von NDR Kultur Neo feiern 100 Jahre Radio im Audimax der Universität Kiel. Übertragen wird der Klang auf 45 Röhrenradios . Veranstalter dieses Konzerts ist der Fotograf und Radiosammler Axel Schön.

Was passiert eigentlich, wenn man so viele alte Röhrenradios auf den gleichen Sender einstellt und einschaltet? Axel Schön hat es tatsächlich ausprobiert. Der Klang ist so beeindruckend, dass er ihn nun zum Radiokonzertereignis werden lässt.

Erstes Röhrenadio aus dem Sperrmüll

Fotograf Axel Schön aus Kiel war eigentlich nie Fan alter Radios, bis er als Student in den späten 1980ern einen alten Blaupunkt-Röhrenempfänger im Sperrmüll fand, ein typisches 50er-Jahre-Radio. "Ich musste es sogar noch verteidigen gegen jemanden, der es erst nach mir entdeckt hatte. Ich konnte mich durchsetzen und habe es mit nach Hause genommen", erinnert sich Axel Schön.

Axel Schön sammelt rund 120 Röhrenradios

In seiner behelfsmäßig im "Obstkisten-Ambiente" eingerichteten Studentenbude machte sich das neue alte Blaupunkt-Röhrenradio extrem gut. Aber ein Radio, das nur gut aussieht, bringt nichts. "Ich war sehr überrascht, dass das Ding auch funktioniert - und nicht nur das - auch noch gut klingt!", berichtet Schön. Ein klangliches Schlüsselerlebnis für Axel Schön. Im Laufe der Zeit werden es immer mehr und andere Röhrenradios. Heute sind es: "Irgendwas bei 120, das ist nicht viel!"

Experimente mit mehreren Radios

Axel Schön beginnt mit klanglichen Röhrenradio-Raum-Experimenten: "Da hab ich dann quasi Quadrophonie hergestellt und in jede Ecke so einen Turm mit Radios, alle auf dem gleichen Sender, das haut einen weg. Das ist richtig geiler Sound", sagt Schön. Seiner Meinung nach liegt das vor allem am perfekten Zusammenspiel von Holzgehäuse, Röhren und den alten Lautsprechern. "Das macht mit den Geräten richtig Spaß, wenn ich die Augen zu mache. Ich höre nicht Radio, sondern ich höre das Instrument,", erzählt Axel Schön.

NDR Kultur Neo Konzert am 6. Oktober in Kiel

Ab 20:00 beginnt das Radiokonzert im Audimax der Universität Kiel. Charlotte Oelschlegel und Mischa Kreiskott lauschen und rauschen sich dabei akustisch einmal um den Radioglobus, mit Ambient, Jazz, Klassik, Beats und viel Musik der Welt. Mit ihrem Mix werden über einen historischen UKW-Sender die ca. 50 Röhrenradios mit analogen Radiowellen beschickt. Der Eintritt ist frei.

