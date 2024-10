Jazzfest Berlin 2024 Stand: 25.10.2024 11:41 Uhr Vom 30. Oktober bis zum 3. November wird in Berlin ein besonderes Jubiläum gefeiert: Das Jazzfest wird 60 und setzt bis heute wichtige musikalische Akzente. Treffend lautet das Motto in 2024 "Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft".

Das Festival wurde 1964 als "Berliner Jazztage" gegründet. Seitdem hat es sich zu einem der bedeutendsten Jazzfestivals in Europa entwickelt. Die Jazzredaktionen der ARD waren von Anfang an dabei und haben für Fernsehen und Radio aufgezeichnet. So schlummern in den Archiven der ARD auch viele wertvolle Schätze. Der runde Geburtstag ist ein schöner Anlass, sie wieder zu heben. Wir präsentieren Highlights aus den vergangenen sechs Jahrzehnten und werfen einen Blick auf die aktuelle Festivalausgabe.

Weitere Informationen 57 Min Jazzfest Berlin 2024 - Eine Geschichte mit Geschichte Wolf Kampmann spricht mit Festivalleiterin Nadin Deventer über Geschichte, Gegenwart und Ausblicke des Jazzfests Berlin 57 Min

60 Jahre Festivalgeschichte - aus den ARD Archiven

Mehr Jazz

Weitere Informationen NDR JAZZAUDIOTHEK Sie waren früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? Hier können Sie unsere Sendungen hören. mehr Jazz auf NDR Kultur Unsere Sendungen geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur – Jazz | 16.05.2020 | 20:04 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz