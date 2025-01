Forsch und weiblich: Intensives Preisträgerkonzert bei "Jugend jazzt" Stand: 30.01.2025 12:31 Uhr Beim Preisträgerkonzert von "Jugend jazzt" traten mehrere Nachwuchs Big Bands im Rolf-Liebermann-Studio auf. Die NDR Bigband möchte mit ihrem Engagement Nachwuchskünstlern helfen.

von Mauretta Heinzelmann

Soundcheck beim Preisträgerkonzert des Landeswettbewerbs "Jugend jazzt" im Rolf-Liebermann-Studio des NDR am Mittwochabend. Das Keyboard der Bigband der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg ist angekommen, und sofort kocht es auf der Bühne. Deren Band Think Big! - ist auch echt groß, da sind acht Trompeten statt normalerweise vier, das hat Wumms.

Zwischen Freude und Lampenfieber

Es sind erfreulich viele Mädchen und junge Frauen dabei. Nina Bryce hat beim Wettbewerb den mit 1.000 Euro dotierten Ingolf Burkhart Award gewonnen. Auf der Bühne zu stehen, ist immer wieder etwas Besonderes. "Ich bin ein bisschen nervös", sagt sie. "Aber ich glaub es wird gut sein, ich vertraue darauf, dass wir das zusammen hinbekommen." Auch die Trompeterin Anneke Kruse ist ein wenig aufgeregt. "Natürlich freue ich mich sehr darauf, ich bin auch nervös, das geb ich zu. Die Hauptsache ist, dass man Spaß hat, dass wir zusammen musizieren. Ich werde hier zwar gefeaturt, aber ich möchte, dass wir das zusammen rocken."

Anneke Kruse spielt bei den Jazzy Buskers vom Verein Big Band Port Hamburg - sie hat mit ihrem inspirierten Trompetenspiel bereits zum zweiten Mal einen Solistinnenpreis erhalten: Als sie in der siebten Klasse war, bekam sie den Ingolf Burkhardt Award. Nun ist sie in der zwölften Klasse, steckt in den Abi-Vorbereitungen und bekommt den Konzertpreis des Jazzpool Lübeck, ebenso wie Klarinettist Philipp Timmermann. "Ich darf in Lübeck im März ein Konzert spielen mit einer professionellen Rhythmusgruppe. Da sind auch noch zwei weitere Solisten, die dann mit mir zusammen einen Abend gestalten", freut er sich.

Nachwuchs spielt auf hohem Niveau

"Wir machen wahnsinnig viel mit jungen Leuten, denn das ist unser Publikum von morgen!", sagt Michael Dreyer, organisatorischer Leiter der NDR Bigband, die beim Preisträgerkonzert nach der Pause die Bühne betritt. Vielleicht ist bei den "Jugend jazzt" Gewinnern auch Nachwuchs für die NDR Bigband dabei? "Du glaubst nicht auf was für einem Niveau die da zum Teil spielen. Wo du wirklich denkst, wow, was für eine Energie!", bemerkt Dreyer.

Arun Dev Gauri ist Musiklehrer an der Stadtteilschule Blankenese und Leiter der dortigen Senior Street Band, der Gewinnerband in der Kategorie 15 bis 18 Jahre. "Ich hab Lust, den Jugendlichen neue Welten zu zeigen, neue Impulse zu geben, rauszukommen aus den eigenen Gedanken", erzählt Gauri. Die Schulband fährt im Juni zum Deutschen Orchester Wettbewerb. Sie sticht noch aus einem besonderen Grund heraus: Mit dabei sind Celli und Geigen, die eigens umgeschriebene Arrangements spielen.

Erfahrung weitergeben an die junge Generation

Ingolf Burkhardt, Trompeter der NDR Bigband, hat mit dem von ihm gestifteten Preis im Sinn, weiterzugeben, was er als Schüler mitbekommen hat; Unterstützung von erfahrenen Menschen. Ein Schlüsselmoment für ihn war, als er mit seinen Mitschülern im Kreis saß und sein Lehrer auf dem Keyboard Blues spielte. Dann sollte der Schüler improvisieren. "Ich bin aufgestanden und hab irgendwas gemacht, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich wusste, dass das mein Ding ist."

Intensität, Begeisterung und vielleicht geht es an diesem Abend, beim Preisträgerkonzert von "Jugend jazzt" auch noch um mehr: "Bigbandjazz hat zu tun mit maximaler Freiheit auf der anderen Seite Gebundenheit an eine Gemeinschaft, und das macht eine gute Gesellschaft aus, die auf den Prinzipien von Demokratie basiert", sagt Gauri auf der Bühne.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 30.01.2025 | 06:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz