Drei Nominierungen für NDR Bigband beim Deutschen Jazzpreis 2024 Stand: 05.02.2024 15:23 Uhr Aus 1.150 Einreichungen musste die international besetzte Fachjury auswählen, nun stehen die Nominierten fest: Die NDR Bigband ist gleich drei Mal vertreten: In der Kategorie "Rundfunkproduktion" mit zwei Aufführungen und der Trompeter Percy Pursglove als Blechbläser des Jahres.

Die NDR Bigband kann sich in der Kategorie "Rundfunkproduktion des Jahres" Hoffnung auf die Auszeichnung machen. Zum einen für "Songs for Phoenix" eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Sheng-Virtuosen Wu Wei. Zum anderem mit "Face to Face" gemeinsam mit Nikki Iles, die 2023 Composer in Residence bei der NDR Bigband war. Der Deutsche Jazzpreis 2024 wird in diesem Jahr am 18. April 2024 im Kölner E-Werk Köln vergeben.

Sheng-Klänge mit Wu Wei: Flüchtig wie der Wind

Mit dem dem Sheng-Virtuosen Wu Wei bespielte die Bigband im Frühjahr vergangenen Jahres die Elbphilharmonie. Die musikalische Leitung hatte Chefrdirigent Geir Lysne übernommen. Sheng steht in der chinesischen Philosophie für Harmonie, für Leben und den singenden Phoenix. Der Klang dieser Mundorgel, heißt es, ist wie der Gesang jenes mythischen Vogels: silbern und flüchtig wie der Wind.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nikki Iles

Mit der Wahl der Pianistin, Komponistin und Arrangeurin Nikki Iles als Composer in Residence hat die NDR Bigband im vergangenen Jahr ein neues Kapitel in der langen Liebesgeschichte der NDR Bigband mit britischen Bandleadern aufgeschlagen. Ihre ersten Anstöße, sich stärker mit großformatigem Jazz zu beschäftigen, erhielt Nikki Iles, als sie sich in Nordengland dem Creative Jazz Orchestra anschloss, einer jungen Band, die mit den Großen des Genres arbeitete, mit Leadern wie Vince Mendoza, Kenny Wheeler, Anthony Braxton. Die NDR Bigband veröffentlichte im vergangenen November zusammen mit Nikki Iles die aktuelle CD "Face to Face".

Percy Pursglove als Blechbläser des Jahres nominiert

Der 1981 in Birmingham geborene Percy Pursglove, Trompeter der NDR Bigband, ist zudem als Blechbläser des Jahres nominiert. Er begann bereits mit sechs Jahren mit dem Trompetenspiel, arbeitete unter anderem als Studiomusiker mit Amy Winehouse und Jamie Cullum zusammen und ist seit 2020 Mitglied der NDR Bigband.

Eine weitere Nominierung geht an alle ARD Jazzredaktionen für ihre ARD Jazz Nacht vom JazzFest Berlin in der Kategorie "journalistische Leistung". Alle ARD Jazzredaktionen haben hier zusammen gearbeitet. Die ARD Jazz Nacht vom JazzFest Berlin gab es in dieser umfangreichen Form erstmals, eine Aufgabe, die für eine einzelne Redaktion zu umfangreich gewesen wäre und dieses Mal auf viele Schultern verteilt werden konnte.

