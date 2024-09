ELBJAZZ Stand: 07.06.2024 13:35 Uhr Jährlich im Juni wird der Hamburger Hafen zum Melting Pot für Live-Musik aus allen Kontinenten und Stilrichtungen.

Genregrenzen zu überwinden und die Vielfalt aus Soul, Funk, Blues, Electronica, Swing und anderen Spielarten des Jazz mit Pop- und Rock-Elementen zu verbinden, ist seit 2010 Anspruch des ELBJAZZ. Hier spielen Stars sowie Newcomerinnen und Newcomer aus dem ursprünglichen Jazz-Universum neben Acts, die ihren Stimmen und Instrumenten zum Beispiel Alternative-Rock-, Indie-Pop-, Neo-Soul- und Hip-Hop-Elemente entlocken.

Festival-Bühnen auf dem Werftgelände und in der HafenCity

Hamburg als Ankerpunkt und gleichzeitig eine Reise in ferne Klangwelten: Auf verschiedenen Bühnen südlich und nördlich der Elbe, unter anderem auf dem Werftgelände von Blohm+Voss und in der Elbphilharmonie, trifft an zwei Tagen im Juni der maritime Flair der Hansestadt auf musikalische Vielfalt - und das vor der einmaligen Kulisse des Hafens.

Das ELBJAZZ Festival ist Kulturpartner von NDR Kultur.

ELBJAZZ Große Elbstraße 277a

22767 Hamburg

Tel.: (040) 431 795 944

Ticketservice: (040) 743 059 44

ahoi@elbjazz.de



Karte: Hier findet ELBJAZZ statt

