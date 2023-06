Hurricane-Festival 2023: Polizei zieht positive Bilanz Stand: 19.06.2023 07:10 Uhr Noch bis in die Nacht zum Montag feierten die Besucherinnen und Besucher des Hurricane in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) den Festivalsommer. Die Polizei zog zum Abschluss eine positive Bilanz.

Es habe zwar mehr Straftaten als im vergangenen Jahr gegeben, aber die meisten schon bei der Anreise, hieß es. Insgesamt seien lediglich acht Körperverletzung angezeigt worden. "Das zeigt deutlich den friedlichen Verlauf des Festivals", sagte ein Polizeisprecher. Für die Beamten ist das Hurricane einer der größten Einsätze in Niedersachsen: 400 Polizistinnen und Polizisten waren von Donnerstag bis Sonntag rund um den Eichenring in Scheeßel im Einsatz.

Weitere Informationen Line-up Hurricane Festival 2023: Diese Bands und Acts sind dabei Headliner sind Billy Talent, Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Casper, Placebo, Queens of the Stone Age, Peter Fox und Marteria. Zudem gehen viele weitere Acts in Scheeßel an den Start. mehr

Hurricane mit rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern

Das Hurricane gehört zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Insgesamt waren bis Sonntag um Mitternacht auf den vier Bühnen 80 Konzerte angekündigt. Am Freitag waren Peter Fox, Billy Talent und Kraftklub die Höhepunkte, am Samstag kamen dann Marteria, Casper und Muse, am Sonntag schließlich Placebo und die Ärzte.

Starkregen sorgte auf dem Festival für Abkühlung

Heiß, trocken und nass - so lässt sich das Wetter am Hurricane-Wochenende zusammenfassen. Wegen der hohen Temperaturen hatten die Veranstalter extra Wasserstellen eingerichtet und ließen das Gelände am Sonntag mit Wasserkanonen berieseln. Einen Tag zuvor hatte bereits ein Starkregen für Abkühlung gesorgt.

