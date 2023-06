Hurricane-Festival: Schlafsäcke können gespendet werden Stand: 15.06.2023 12:49 Uhr Besucher des Hurricane können nach Festival-Ende Schlafsäcke spenden. Die Hilfsorganisation "Hanseatic Help" nimmt sie für Obdachlose entgegen. Die Aktion läuft unter dem Motto #NachSommerKommtKalt.

Neben nicht mehr benötigten Schlafsäcken können die Festival-Besucherinnen und -Besucher auch Isomatten, Zelte und sonstiges Camping-Equipment für Menschen ohne Wohnung spenden, wie der Hamburger Verein am Dienstag mitteilte. "Lasst die Campingsachen, die ihr nicht mehr braucht, nicht einfach liegen, sondern spendet sie bei uns für Menschen ohne Obdach und alle, die sonst im Winter Hilfe benötigen", sagte Janina Frauendiener von "Hanseatic Help".

Hilfsorganisation will auch auf weiteren Festivals sammeln

Zum Hurricane-Festival in Scheeßel im Landkreis Rotenburg werden 80.000 Besucherinnen und Besuchern erwartet. Bis zum großen Finale am Sonntagabend mit den Ärzten spielen viele weitere namenhafte Bands auf vier Bühnen am Eichenring. Die Hilfsorganisation "Hanseatic Help" kündigte an, auch auf dem Deichbrand Festival (20. bis 23. Juli) an der Nordseeküste und beim Wacken Open Air (2. bis 5. August) zusammen mit dem Verein Metalit nicht mehr gebrauchte Camping-Utensilien zu sammeln.

