Shirin David wird 30 - und sammelt Shitstorms wie Nummer-1-Hits Stand: 11.04.2025 08:15 Uhr Shirin David wird heute 30 Jahre alt. Die Hamburgerin ist mit ihrem Album "Schlau Aber Blond" auf Tour, bislang bleibt der Hype aus, kein Konzert ist ausverkauft. Gestern spielte sie in Hannover. Ein Porträt.

von Merle Weisser

Sie ist die erfolgreichste Rapperin Deutschlands - und gleichzeitig ein Pop-Idol, das immer wieder in der Kritik steht. Aktuell ist sie auf Tour. Gestern Abend trat sie in Hannover auf, am Montag folgt ein Konzert in Hamburg. Ein Porträt der gebürtigen Hamburgerin und ein Einblick in die Debatten rund um die Musikerin.

Provozieren als und Shitstorms als Stilmittel

Shirin David will offenbar vor allem eins: Provozieren und die dadurch entstehenden Shitstorms für sich nutzen.

Ih, wie handelt man ein'n Shitstorm? (Hm?) Shake it off wie der Taylor-Swift-Song (yuh) Songtext aus "Lieben Wir" von Shirin David

Mit dem fuchsbraunen Echtpelzmantel vor einer blinkenden McDonalds-Filiale zu posieren oder als selbsternannte Feministin in ihrem Song "Bauch Beine Po" dünne Körperformen zu propagieren.

Du willst ein'n Body? (Ja) dann musst du pushen (uh) Bist du ein Hottie (ja), werden sie gucken (uh) Geh ins Gymmie, werde skinny, mach daraus eine Show. Songtext aus "Bauch Beine Po"

Erfolgreichste Rapperin Deutschlands stammt aus Hamburg-Barmbek

Shitstorms sammelt Shirin David wie Nummer-1-Hits. Mit mehr als 2,3 Millionen verkauften Tonträgern und sieben Nummer-Eins-Singles ist sie die erfolgreichste Rapperin Deutschlands. Dabei hat alles abseits der Rapmusik angefangen: Aufgewachsen in Hamburg-Barmbek, hat sie nach eigenen Angaben als Kinderdarstellerin bei den Produktionen der Hamburger Staatsoper mitgewirkt.

Mit 18 Jahren eröffnete die Hamburgerin dann ihren eigenen YouTube-Kanal. Trotz typischer YouTube-Formate wie Challenges oder Beauty-Tutorials, sticht Shirin heraus. Sie zieht sich freizügiger an, spricht selbstbewusst über ihr geschminktes Äußeres. Es hagelt schon damals ordentlich Kritik, die sie auch in ihren Videos thematisiert und darauf reagiert. "Es gibt Videos, wo sehr viel negative Kritik drinsteht, weil ich nicht entsprechend angezogen bin, weil ich freizügiger angezogen bin als andere es gewöhnt sind", sagt sie auf ihrem Kanal.

2021 prangert David Sexismus in der Gesellschaft an

2019 erreicht sie mit ihrem Debütalbum "Supersize" Platz eins der deutschen Albumcharts. Das schafft David als erste deutsche Hip-Hop-Musikerin. Mit ihrem zweiten Album 2021 "Bitches brauchen Rap" werden der Sound härter und die Texte kritischer. David prangert Sexismus in der Gesellschaft an.

Von "Bei Gott ist sie sexy" hin zu "Vallah, sie's 'ne Schlampe"

Die deklarier'n ein'n Minirock zu maximaler Schande

Doch 'ne Frau mit Grips im Kopf wird abgetan zu 'ner Emanze Songtext aus " Babsi Bars"

2025 - Kritik der Fans an "Doppelmoral"

Auf ihrem gerade erst erschienenen Album "Schlau aber Blond" wird es dann wieder poppiger. Und auch der Text ändert sich: Shirin propagiert in ihren Songs klassische Schönheitsideale: Dünne Taille und lange Beine. "Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po", lautet der Refrain aus dem Song "Bauch Beine Po".

Auf Social Media erntet Shirin mächtig Kritik. Sie sei das perfekte Beispiel für Doppelmoral, wo sie doch immer wieder ihre Rolle als Feministin betone. "Ein neues Zeitalter der Essstörungen bricht an. Man kann es schon sehen. Zum Glück bin ich 25 und nicht 15. Es ist in meinem Alter schon hart genug, nichts auf sowas zu geben", kommentiert ein User auf Social Media. Ein anderer schreibt: "Eine Frau die offensichtlich heftiger operiert ist als Madonna und Cher gemeinsam erklärt also der heutigen (weiblichen) Jugend wie sie schön wird und voller Selbstbewusstsein durchs Leben geht - also möglichst, indem man das Frauenbild der Barbie aufrecht erhält."

Shirin David will kein Vorbild sein: Bodyshaming oder kluge Ironie?

Eine mit ihrem Erfolg verbundene Verantwortung sieht sie nicht. Shirin selbst sagt, sie wolle kein Vorbild sein, bei der Sendung "Brisant" sagt sie etwa: "Es ist ganz simpel einfach: Ich liebe Selbstdarstellung. Mehr ist es einfach nicht. Das finde ich ganz toll und das ist mein Hobby."

In einem Interview mit dem Magazin "Backspin" betont Shirin außerdem, sie sei nicht die Erziehungsbeauftragte der Kinder. Sie störe sich daran, dass viele denken, Kinder hätten keine eigene Meinung. Es gebe zwar Beeinflussung, aber jeder Mensch sei selbst dafür verantwortlich, was er daraus mache.

Bodyshaming oder kluge Ironie? So müsse man wohl selbst entscheiden, wie man ihre Texte interpretiert. Ob das bei einer Zielgruppe von 15-18-Jährigen so funktioniert, bleibt dahingestellt. Die Fans am Donnerstag bei ihrem Konzert in Hannover verstehen die Kritik an ihr nicht. "Sie ist ganz transparent und sagt, 'ja, an mir ist etwas gemacht'", sagt eine junge Besucherin. "Es gibt Kinder, die noch Schlimmeres hören, anderen Rap gehören oder mit anderer Musik groß werden, da finde ich das gar nicht verwerflich", meint ein anderer Konzertbesucher in Hannover.

Kein Konzert der aktuellen Tour ist ausverkauft

Auf ihrer zweiten Tour jedenfalls bleibt der Hype aus. Keins ihrer Konzerte ist ausverkauft. Ob es an der neuen musikalischen Richtung ihres neuen Albums oder an Shirins Aussagen liegt, bleibt offen. Eine Textzeile lautet: "Und nur weil ich berühmt bin, bin ich lange noch kein Vorbild."

