Tuvaband beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg

Tuvaband: Nordisch, melancholisch, klar

Tuvaband tritt am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Man sagt Skandinaviern ja gerne mal eine gewisse Melancholie nach. Auch wenn das nur ein Vorurteil ist - die Norwegerin Tuva Hellum Marschhäuser alias Tuvaband hat diese gewisse Schwermut, bringt sie aber ganz leicht auf die Bühne. Zeichnete dieser Klang sich in ihrem ersten Album von 2018 noch durch Minimalismus aus, ist er auf ihrem zweiten Album, "I Entered The Void" von 2019, deutlich voller. Die Sängerin zog von Oslo nach Berlin, um ungestört und konzentriert an ihrer Weiterentwicklung zu arbeiten. Die Melancholie in den Songs von Tuvaband muss allerdings niemanden traurig hinterlassen. Höchstens, wenn das Konzert vorbei ist. Auch die Norwegerin darf 2020 beim Reeperbahn Festival auf einen "Anchor"-Award hoffen.

