The Hanged Man: Schweden-Pop der besonderen Art

The Hanged Man treten am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Die Band aus Stockholm um Sängerin Rebecka Rolfart hat sich nach einer Tarkotkarte benannt: Der Gehängte. Er kann die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das machen sich die Schweden zum Vorbild - und schaffen so gekonnt den Spagat aus psychedelischen Rock-Reminiszenzen, Dream-Pop und Post-Post-Punk. Frei von Nostalgie und ohne wie ein Imitat zu klingen.

