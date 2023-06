Nach Konzertabbruch: Fans von Helene Fischer bekommen Geld zurück Stand: 20.06.2023 08:03 Uhr Nach dem Abbruch des Konzerts von Helene Fischer in Hannover bekommen Fans offenbar den Kaufpreis für ihre Tickets erstattet. Der Schlagerstar hatte sich auf der Bühne bei einer Trapez-Nummer verletzt.

Die rund 14.000 Konzertbesucher können die Eintrittskarten bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen gegen die Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, teilte der Veranstalter Live Nation am Montagabend mit, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Demnach soll das wegen des Bühnenunfalls vorzeitig beendete Konzert nicht nachgeholt werden.

Entschädigung für Konzertabbruch? Verbraucherzentrale skeptisch

Im Hinblick auf eine finanzielle Entschädigung der Konzertbesucher hatte sich zuvor die Verbraucherzentrale Niedersachsen skeptisch gezeigt. Der Veranstalter könne für den Unfall der Sängerin in der Arena am Messegelände schließlich nichts, hieß es am Montag. Die Verbraucherschützer empfahlen den Konzertbesuchern aber, sich trotzdem an den Veranstalter zu wenden. Sie sollten mit ihm klären, wie der Fall gelöst werden könne.

Helene Fischer: "Wunde war zu tief, um weiterzumachen"

Das Konzert am Sonntagabend in Hannover war nach wenigen Liedern nach einem Unfall von Helene Fischer während einer Akrobatiknummer am Trapez abgebrochen worden. Die 38-Jährige hatte sich dabei im Gesicht verletzt. Noch in der Luft hängend und offensichtlich blutend sang Helene Fischer zunächst weiter, dann verschwand sie hinter der Bühne. Die Sängerin wurde anschließend in einem Krankenhaus in Hannover behandelt. Am Montagabend teilte sie mit, dass es ihr gut gehe. Sie habe das Konzert eigentlich fortsetzen wollen. Aber: "Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen", teilte Helene Fischer mit.

Tour soll planmäßig fortgesetzt werden

Auf die weitere Tour der Sängerin hat der Bühnenunfall laut Konzertveranstalter keine Auswirkungen: Die Show sollte nach dem insgesamt fünften Konzert binnen sechs Tagen in Hannover sowieso pausieren. Nach der Sommerpause werde die Tour planmäßig am 25. August in Köln fortgesetzt, hieß es am Montag.

