Helene Fischer in Hamburg: Umjubelter Tourstart der Schlagergöttin Stand: 12.04.2023 07:46 Uhr Vor über 12.000 Besuchern in der seit Wochen ausverkauften Barclays Arena hat gestern Abend Schlagerstar Helene Fischer ihre mit Spannung erwartete "Rausch"-Tour 2023 in Hamburg gestartet.

von Karsten Sekund

Unterstützt durch Darsteller des weltbekannten "Cirque du Soleil" verzauberte Helene Fischer ihre Anhängerinnen und Anhänger durch eine fehlerfreie Performance, etwa in der Luft auf Reifen und Schaukeln, sowie an Seilen und Bändern.

Helene Fischer: "Ein hochemotionaler Abend für uns"

Der Tourstart, der ursprünglich Ende März in Bremen stattfinden sollte, musste verschoben werden, als sich die Sängerin bei einer Probe durch einen Sturz eine Rippe gebrochen hatte. "Macht Euch keine Sorgen, die Ärzte haben grünes Licht gegeben", beruhigte sie die Zuschauer gleich zu Beginn und fügte hinzu: "Es ist ein hochemotionaler Abend für uns heute". Das Team habe in den vergangenen Monaten sehr intensiv geprobt. "Aber letztlich haben wir genau das gebraucht - und zwar euch. Ihr seid diejenigen, für die wir das machen", sagte sie zu ihren Fans.

Mit Freund Thomas Seitel auf der Bühne der Barclays Arena

Mit dabei war auch ihr Freund, Thomas Seitel (38). Mit ihm legte die Schlagergöttin einen atemberaubenden Auftritt hin. Beim Lied "Hand in Hand" schwebte Helene mit ihrem Thomas an Seilen in die Höhe. Sie schauten sich dabei tief in die Augen, umarmten sich und gingen später Hand in Hand von der Bühne ab. Darüber hinaus sang Fischer bei ihrem Tourstart mehrere Titel von ihrem aktuellen Album "Rausch" sowie ihre großen Hits wie "Atemlos", "100%", "Phänomen" oder "Achterbahn".

"Rausch": Megatour mit 72 Konzerten gestartet

Die Sängerin war zuletzt 2018 auf Tournee und hatte auch wegen der Geburt von Tochter Nala im Jahre 2021 den Start ihrer großen Tournee mehrfach verschoben. Bei ihrer Megatour wird Helene Fischer bis Oktober insgesamt 72 Konzerte geben und dabei voraussichtlich vor rund 700.000 Besuchern auftreten.

Ausgefallene Termine werden nachgeholt

Auch die ausgefallenen Konzerte in Bremen und Köln werden nachgeholt. In fast allen Städten steht Fischer an mehreren Tagen auf der Bühne, alleine in Hamburg fünf Mal. Das letzte Konzert ist am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main geplant.

