Musikpreis "Flügel" bringt ein Klavier in den "Mecki" nach Hagenow Stand: 11.10.2024 12:07 Uhr Der Musikinitiativpreis "Flügel" der Nordkurier-Mediengruppe und der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an den Verein "Theater Kulturkate" in Südwestmecklenburg. Verliehen wurde er im Lokal "Zum Mecki" in Hagenow.

von Axel Seitz

Begleitet wurde die Ehrung im Kultur- und Tanzlokal in der Hagenower Altstadt vom Iris Kramer Quartett. "Es ist ja genau das, wofür auch die Festspiele stehen, sozusagen soziales Engagement auszuzeichnen, zu fördern und selbst zu betreiben. In die Region zu gehen und dort Kultur zu machen", erklärte Festspiel-Intendatin Ursula Haelböck und ergänzte: "Das hat uns sehr beeindruckt bei diesem Verein, der dort ansässig ist. Und deswegen sind er ein ganz wunderbarer Preisträger für unseren Musikinitiativpreis 'Flügel'."

Ehrenamtliche Kulturarbeit in der Griesen Gegend

Der Verein "Theater Kulturkate" bringt seit mehr als 25 Jahren Kultur in die Griesen Gegend, vor allem mit dem jährlichen Sommertheater zunächst in Lübtheen, inzwischen in Pritzier. Die Vereinsvorsitzende Jane Thorun freut sich über die Würdigung: "Diese Preise sind eine besondere Auszeichnung für uns, weil wir eben alles ehrenamtlich machen und uns etwas anderes antreibt als ein gutes Gehalt. Und wenn man dann auch noch völlig unverhofft einen Preis bekommt, dann ist es natürlich wirklich sehr schöne Anerkennung der Arbeit."

Der "Flügel" finanziert ein neues Klavier ...

Seit rund zwei Jahren hat der Verein mit dem Kulturhaus "Zum Mecki" einen Ort gefunden, in dem zahlreiche Veranstaltungen angeboten werden können - und so wurden die 5.000 Euro Preisgeld vom "Flügel" bereits angelegt: "Wir haben diese ganz alte Bühne mit einem Saal, der ja mal so konzipiert wurde, dass man eigentlich gut ohne Verstärkung arbeiten kann - die Akustik ist wie vor 120 Jahren. Wenn da also ein Klavier stünde, und jemand setzt sich zum Beispiel nach einem Kinoabend noch daran und spielt etwas, das ist doch großartig", erzählt Thorun.

Auf der Suche nach einem Klavier sind die Vereinsmitglieder beim Hamburger Pianohaus Trübger fündig geworden, allerdings ist das mehr als 100 Jahre alte Klavier sehr reparaturbedürftig. Der Klavierbauer Andy Richter aus Klein Tebbow bei Schwerin will das alte Instrument wieder herrichten und bot einen Tausch an: Das Trübger-Klavier aus Hamburg gegen ein jüngeres der Firma Blüthner aus Sachsen. Und dieses Instrument hat nun seine neue Heimstatt im "Mecki" in Hagenow.

... und einen Konzertabend mit dem Iris Kramer Quartett

Für das Preisgeld haben sich das "Theater Kulturkate" aber nicht nur das Klavier angeschafft, wie die Vereinsvorsitzende berichtet: "Wir konnten uns ein sehr schönes Konzert mit dem Iris Kramer Quartett leisten. Das ist eigentlich auch unser Hauptziel, dass wir hier in die Griesen Gegend wirklich Kultur bringen, die wir sonst nicht haben. Eigentlich ist das eine ganz einfache Formel: Wenn es hier kein Theater gibt, dann machen wir das eben alleine. Und wenn es hier keinen Jazzclub gibt, dann muss der 'Mecki' halt ab und zum Jazzclub werden."

Jeden Sommer ein Freilichttheaterstück

Jährlich im Sommer präsentiert der Verein in Pritzier ein Freilichttheaterstück: Profis und Laien aus der Region standen im vergangenen Juli und August beim Drama "Hexenjagd" auf der Bühne. Und für den Sommer 2025 gibt bereits, so Thorun, erste Überlegungen: "Wir machen ja immer diese Gratwanderung, dass es etwas sehr Unterhaltsames sein soll, das aber auch einen ernsten Hintergrund hat. Wir haben uns jetzt mal mit 'Into The Woods' beschäftigt. Das ist ein Broadway-Musical, das mehrere Märchen verknüpft. 'Die Producers' haben wir auch schon mal auf dem Schirm gehabt."

Es müsse aber auch immer einen Bezug zum Verein haben: "Wir checken immer, was gibt es uns, und stellen dann das Team für das nächste Jahr zusammen." In neun Monaten gibt es also wieder Sommertheater - bis dahin wird das neue Klavier, gekauft vom Musikpreis "Flügel", im Hagenower "Mecki" mehrfach zu hören sein.

