Musikfest Bremen Stand: 03.08.2023 14:54 Uhr Das Musikfest Bremen öffnet im Spätsommer drei Wochen lang den Vorhang für eine Welt voll magischer Klänge: weltoffen, ganz im hanseatischen Selbstverständnis, mit Musik aus fünf Jahrhunderten, dargeboten von den Besten ihres Fachs.

Das Musikfest Bremen wurde 1989 von Intendant Thomas Albert auf Initiative des Bremer Senats und der Wirtschaft als Projekt zur Stärkung der kulturellen Strahlkraft des Standortes gegründet. Jahr für Jahr setzt man in der Programmgestaltung bewusst auf stilistische Vielfalt und Bandbreite - die künstlerische Qualität hat dabei oberste Priorität.

Musikfest Bremen - weltoffen und hochkarätig

Von Klassik über Jazz und Weltmusik bis zu experimentellen Klängen - das Musikfest Bremen präsentiert dem Publikum Vertrautes in neuem Gewand und weist den Weg in weniger bekanntes Terrain. Seit 2001 wird das Festival mit dem Konzertabend "Eine große Nachtmusik" in Spielstätten rund um den eigens dafür illuminierten Marktplatz eröffnet.

Die zentralen Spielstätten für die Festival-Veranstaltungen in Bremen sind das Konzerthaus "Die Glocke" und das BLG-Forum Überseestadt, zudem wird Hälfte des Programms in ausgewählten Spielstätten im gesamten Nordwesten (Oldenburg, Jever, Löningen, Cloppenburg, Papenburg, Verden etc.) durchgeführt.

Das Musikfest Bremen ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Musikfest Bremen Domsheide 3

28195 Bremen

info@musikfest-bremen.de



Weitere Informationen auf der Website des Musikfestes

Karte: Spielstätten des Musikfests Bremen

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 23.08.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Jazz