Stand: 25.09.2021 17:28 Uhr Laura Lee & The Jettes: Wohldosierten Rock 'n' Roll aus Berlin

Laura Lee & The Jettes treten am 25. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Sie machen Grunge für Millenials, sagen Laura Lee & The Jettes von sich selbst. In ihrer Berliner WG komponieren die vier Mitglieder der Indie-Band wohldosierten Rock 'n' Roll.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de zusammen mit ARTE Highlights im Stream - und Videos-on-Demand - von Sting bis Bruckner. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr