Heaven Can Wait Chor: "Wie bei einem guten Wein"

Obwohl alle Mitglieder des Heaven Can Wait Chors schon über 70 sind, singt der Chor eine wilde Mischung aus Hits von Fettes Brot bis Deichkind. Am 27., 29. und 30. April treten sie im St. Pauli Theater auf.

von Antonia Reiff

Mit "Party Started" geht die Chorprobe so richtig los. Der Chor singt im Hintergrund. Die 83-Jährige Joan Bell bringt als Solistin vorne mit unglaublich kräftiger Stimme ihren Groove rein. Die rund 40 Sängerinnen und Sänger sind alle zwischen 70 und 97 Jahre alt. "Der Himmel kann noch lange warten" ist das Motto der Sängerinnen und Sänger.

Entgegen ihres hohen Alters singen sie nur die neusten Lieder - die Musik ihrer Enkel. Mit diesem Konzept haben sie in den vergangenen zehn Jahren schon viele Konzerthäuser vollgemacht. "Bei uns dürfen alle mitsingen, die in anderen Chören rausgeschmissen werden, weil sie zu alt sind", sagt Jan-Christoph Scheibe, der den Chor vor zehn Jahren gegründet hat. "Wir nehmen die Leute erst, wenn sie ein bestimmtes Alter haben."

Heaven Can Wait Chor: "Das finde ich schon geil"

Der Heaven Can Wait Chor singt eine wilde Mischung aus Hits von Fettes Brot oder der Hamburger Hip Hop-Band Deichkind. "Dadurch entsteht ein Interesse für junge Kultur und dadurch entsteht Dialog", sagt der Chorleiter. "Das finde ich fehlt in unserer Gesellschaft, dass die Menschen sich unterhalten, dass die Generationen sich miteinander austauschen."

Das ist ein richtiger Generationen-Clash auf der Bühne. "Ich finde toll, dass wir nicht der klassische Chor sind, Kirchenlieder kann man überall singen", sagt die 77-jährige Silvia Redlich. "Aber so etwas Richtung Pop-Musik geht eben nicht überall. Wir singen nicht die Oldies, sondern dieses Programm, das eigentlich eher unsere Enkel kennen. Das finde ich schon geil."

"Auf dem Sofa vertrocknen, muss ich nicht haben"

"Der Himmel kann warten" und so lange machen sie gemeinsam Musik. "Wir sind unter uns, also im gleichen Alter und das macht Spaß so etwas noch hinzukriegen. Auf dem Sofa vertrocknen, muss ich nicht haben", sagt Wolfgang Ohlhaver. "Mir gefallen diese Lieder, die sie sind im Grunde für die jungen Leute oder von den jungen Leuten und das macht Spaß und gibt einem Schwung", ergänzt Hans Jürgen Graben.

Seit zehn Jahren rockt der Chor jetzt schon die Bühne. Und es macht richtig Spaß, den Sängerinnen und Sängern zuzuhören. Das macht auch Jan-Christof Scheibe mächtig stolz. "Die sind mit Begeisterung dabei und lieben diese Lieder", sagt der Chorleiter. "Es ist wie bei gutem Wein, die sind einfach nochmal zehn Jahre besser geworden."

Der Heaven Can Wait Chor ist am 27., 29. und 30. April im St. Pauli Theater live zu sehen. Karten für die Jubiläumsshow gibt es ab 37 Euro.

