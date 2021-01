Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021 Stand: 08.01.2021 16:01 Uhr Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. In ganz Deutschland gibt es rund 50.000 Exemplare, etwa 1.000 davon in den Kirchen Mecklenburg-Vorpommerns. Ein Streifzug entlang der historischen Orgelschätze Stralsunds.

von Juliane Vogt

Hinter dem goldverschnörkelten Prospekt der Orgel der St. Marienkirche in Stralsund erklingen 3.500 Pfeifen. Im 17. Jahrhundert wurde sie von Friedrich Stellwagen gebaut, von 2004 bis 2008 restauriert. Jetzt glänzt sie in ihrer Pracht und Herrlichkeit, mit lebensgroßen singenden und musizierenden Engeln auf der Empore. Gespielt wird sie von Kantor Martin Rost: "Die Orgel wird ja nicht umsonst als die Königin der Instrumente bezeichnet, ein Ausspruch, der übrigens von Mozart herrührt, der die Orgel gar nicht mit so vielen Kompositionen bedacht hat. Aber er hat einmal geschrieben, die Orgel wäre in seinen Augen 'der König der Instrumente'. Da war sie also ein König, aber die Orgel ist ja in der deutschen Sprache feminin und insofern ist sie die Königin."

Orgeln als Spiegel der Zeit

Und nun auch noch Instrument des Jahres 2021. Obwohl das so eine Sache ist. Anders als andere Musikinstrumente wird sie nicht dem Virtuosen angepasst, sondern der Architektur, in der sie erklingen soll, erklärt Rost: "Die Orgel ist eigentlich ein Spiegelbild der jeweiligen Epoche, in deren Stil sie gebaut ist, und darüber hinaus geografisch individuell ausgeprägt. Es gibt nicht die Orgel schlechthin als Instrument. Und wenn man jetzt eine Definition für die Orgel an sich festlegen will, dann gibt es eigentlich nur drei Elemente, die eine Orgel haben muss: Das ist ein Klangkörper von Pfeifen, eine Art Blasebalg als Winderzeuger und eine oder mehrere Klaviaturen, mit denen man das Ganze dirigieren kann."

Etwa 1.000 Orgeln gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten von ihnen wurden nach dem Mauerfall restauriert. Unter anderem auch die große Buchholzorgel in der Stralsunder St. Nikolaikirche und die im vergangenen Jahr geweihte Orgel der Jacobikirche. Neuerdings hat Stralsund auch eine vierte rekonstruierte Orgel, am Stadtrand in Voigdehagen.

Restaurierte Orgel in Voigdehagen

Die Dorfkirche aus dem 15. Jahrhundert war einst Mutterkirche der drei großen Stadtkirchen. Bis zur Reformation saßen hier die Stralsunder Oberpfarrer und lenkten die Geschicke der Bürger. Die romantische Buchholzorgel stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Jahrelang war sie stumm, jetzt spielt Organist Michael Blohm hier wieder bei Gottesdiensten und Konzerten. Für Pastor Winfried Wenzel ist natürlich diese Orgel sein Instrument des Jahres 2021. Er hofft, die Einweihung im Sommer nachholen zu können: "In den letzten Jahren war die Orgel nicht spielbar. Man hat gemerkt, dass sie sehr fehlt. Jetzt ist die Orgel zum ersten Mal wieder so intakt, dass man Konzerte auf ihr spielen kann. Martin Rost, der sehr dafür gesorgt hat, dass die Orgel restauriert wurde, hat großes Interesse, mit Schülern Meisterkurse auch in Voigdehagen zu spielen. Die Orgel klingt wirklich wunderbar."

Pflege der Orgelkultur im Ostseeraum

Martin Rost hat inmitten dieser sensationellen Stralsunder Orgelschätze vor fast 20 Jahren das Baltische Orgelzentrum gegründet. Ziel ist die grenzüberschreitende Pflege der Orgelkultur im Ostseeraum. Und sogar darüber hinaus, erklärt er: "Wir haben als baltisches Orgelzentrum beispielsweise Restaurierungen in Polen und Litauen betreut. Ungewöhnlich war ein Projekt in Havanna, Kuba, wo mithilfe des deutschen Außenministeriums eine Orgel wiederhergestellt werden konnte."

In Stralsund soll es nun alle zwei Jahre die Stralsunder Orgeltage geben, bei denen auch berühmte internationale Virtuosen Workshops und Meisterklassen anbieten. In diesem Jahr soll es jeden Mittwoch, wenn es denn möglich ist, in einer der drei Stadtkirchen ein Orgelkonzert geben.s

