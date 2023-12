"Der verlorene Ton": Musikunterricht mal anders Stand: 15.12.2023 15:18 Uhr In Lübeck stehen Kinder und Jugendliche zweier Schulen aus Bad Schwartau vor einer großen Musicalaufführung - da steckt nicht nur jede Menge Arbeit hinter, sondern auch jede Menge Spaß. Und jetzt entsteht daraus auch noch eine CD.

Das wird ganz schön voll auf der Bühne - rund 40 Schülerinnen und Schüler führen gemeinsam das Musical "Der verlorene Ton" auf. Möglich macht dies das Projekt "MusiS - Musik in Schulen" von der Musikhochschule Lübeck - ein Konzept, das die Ausbildung der Studierenden noch stärker mit der späteren Unterrichtspraxis vernetzen soll.

"Ich bin der Meinung, dass Musik eine ganz andere Ebene anspricht und wir viel zu kognitiv ausgerichtet sind und es für die Schüler auch wichtig ist, mit ihren Gefühlen klarzukommen und ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das erreichen wir eigentlich nur mit Musik. Deswegen ist es umso wichtiger, dass solche Projekte stattfinden und dass auch das gesamte Kollegium dahintersteht", sagt die stellvertretende Schulleiterin der Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule, Stephanie Thieß.

Kriminalgeschichte als Grundschulmusical

Rund 30 Grundschülerinnen und Schüler stehen im Halbkreis und proben ihre Lieder. Die Kinder stellen dabei im Stück einzelne Töne dar. Die Handlung: Einer von ihnen ist verloren gegangen. Und es gibt nur eine Person, die ihn wiederfinden kann: Sherlock Holmes. Ein Grundschulmusical, eingepackt in eine Kriminalgeschichte für die Größeren. Die proben im Nachbarraum.

Amira Skiri singt ein Liebeslied. "Ich habe schon immer die Musik geliebt und seitdem ich auf der Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule bin, habe ich die Musik nochmal richtig für mich gefunden." Die Achtklässlerin spielt eine der Hauptrollen im Musical und freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit den Grundschülern: "Ich finde, mit der Musik kann man viel erreichen. Mir wurde früher immer gesagt, dass ich das aufgeben soll, aber das war einfach schon immer ein Traum von mir, irgendwas mit Musik zu machen."

Neue Konzepte für den Musikunterricht

Die 14-Jährige hat keinen Musikunterricht mehr in der Schule, dafür ist sie in der Schulband, die einmal in der Woche probt, aber viel ist das nicht. Deshalb gibt es das MusiS Projekt. Mit dem werde der Musikunterricht an Schulen nochmal ganz neu gedacht, erklärt Ole Roge, Student an der Musikhochschule Lübeck.

"Ich denke, dass es darum geht, ein bisschen einen neuen Wind reinzubringen in das System." Das Projekt schlage eine Brücke zwischen Schule und Musikhochschule: Neue Konzepte wie Aufnahmen und Produktionen sollen in den Musikunterricht gelangen, um so "weg von Frontalunterricht und Unterrichtsinhalten zu kommen, die man mal gemacht hat".

Schüler entwickeln ganz andere Kompetenzen

Das Lächeln in den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen zeigt: Das Musicalprojekt ist ein voller Erfolg. "Weil es auch Spaß bringt - und im Musikunterricht lernt man ja auch Noten", sagt ein Mädchen. Ein Junge findet, "dass man dann im Rest des Unterrichts irgendwie ein bisschen entspannter ist. Ich mag es, wenn wir an einem Tag Musikunterricht haben."

Und auch die stellvertretende Schulleiterin ist überzeugt von dem MusiS-Projekt: "Wir sind der Meinung, dass die Schüler im Rahmen des Gestaltenkurses und im Rahmen der Band ganz andere Kompetenzen entwickeln können", sagt Stephanie Thieß und fügt hinzu: "Mit solchen Projekten ist es Kindern möglich, über sich hinauszuwachsen und ganz andere Erfahrungen zu sammeln. Wir würden gerne mehr Musikunterricht anbieten können, aber es scheitert an Stunden und an Lehrpersonen."

Aufführung kommende Woche

Zu sehen ist das Musical "Der verlorene Ton" der Kinder und Jugendlichen am kommenden Dienstag und Mittwoch (19./20.12.) jeweils um 18 Uhr in der Krummlandhalle in Bad Schwartau. Der Eintritt ist frei.

