Wilhelm Busch Museum in Hannover: Fußball und Österreich im Fokus Stand: 01.02.2024 14:01 Uhr Passend zur Fußball-EM in Deutschland 2024 zeigt das Wilhelm Busch in Hannover im März "AnPFIFF! Schweiß und Leidenschaft auf dem Rasen". Auch weitere Schauen sind in diesem Jahr geplant. Ein Ausblick.

von Agnes Bührig

Was haben Mangas mit Wilhelm Busch zu tun? Die Antwort wird demnächst in Hannover zu sehen sein und zwar in einem neu gestalteten Raum des Wilhelm Busch Museums zur Geschichte des Comics. Hier hängen Zeichnungen vom Beginn des 19. Jahrhunderts neben Comics von Walt Disney - die Peanuts neben Sailor Moon, einem japanischen Comic unserer Tage.

Und da ist deutlich erkennbar: Bewegungen wie die wogenden Wellen im Manga gibt es auch bei Wilhelm Busch schon, dem Urvater des europäischen Comics, sagt Kunstvermittlerin Luise Wick: "Da zeige ich dann gerne den Virtuosen, den Bilderbogen von Wilhelm Busch. Bei diesem kann man ganz faszinierend sehen, wie Wilhelm Busch die Bewegung mit ins Bild bringt. Der Klavierspieler, der am Klavier sitzt und durch seine Bewegung erst zeigt, ob da jetzt ein Adagio gespielt wird oder ein Finale furioso."

Weitere Informationen Museum Wilhelm Busch: Aktuelles und Historisches in alten Gemäuern Das Museum Wilhelm Busch in Hannover beherbergt nicht nur den Nachlass des Zeichners, sondern versammelt Karikaturen aus vier Jahrhunderten. mehr

Busch Museum bietet mehr Angebote für junge Besucher

Der Raum entsteht vor allem aufgrund der Nachfrage von jungen Besucherinnen und Besuchern. Für sie das private Museum weiter zu öffnen, das ist der Vorsatz, dem Eva Jandl-Jörg im ersten Jahr als Direktorin nachgekommen ist. Es gibt jetzt einen Leseraum für Familien, ein Kinderzimmer für wechselnde Kinderbuch-Ausstellungen sowie das Gästezimmer für kleinere Schauen.

Für die große Fußballausstellung "AnPFIFF!" erhofft sie sich ebenfalls viele Interessierte: "Das ist ein Thema, das Jung und Alt begeistert, da haben wir ganz spannende gesellschaftliche Phänomene drin. Alle Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, können Sie quasi über das Thema Fußball abbilden."

Weitere Informationen Ausstellung in Hannover nimmt den Profi-Fußball aufs Korn Die Sonderschau im Wilhelm Busch Museum zeigt Cartoons, die sich humorvoll mit Fußball-Themen auseinandersetzen. mehr

Comic-Zeichner Nicolas Mahler mit Hommage an Romy Schneider

Die Herkunft von Eva Jandl-Jörg macht sich ebenfalls im Jahresprogramm des Busch-Museums bemerkbar: Die gebürtige Österreicherin widmet dem Verhältnis von Österreichern und Deutschen eine große Ausstellung unter dem Titel "Die lieben Nachbarn". Das Leben des Schriftstellers Thomas Bernhard sowie eine Hommage an Romy Schneider im Film hat der Wiener Comic-Zeichner und Illustrator Nicolas Mahler gezeichnet.

Und von der bayrisch-österreichischen Grenze kommt das Künstler-Duo Günter Mayer und Rudi Hurzlmeier alias Peng und Hu: "Ein gemeinsames Projekt, was die beiden haben, ist das Projekt "Hirameki". Das ist aus dem Japanischen und bedeutet Geistesblitz. Da geht es darum, dass man aus einem Klecks, der auf einem Blatt Papier ist, etwas entstehen lässt. Da kriegt der Klecks entweder Beinchen oder er kriegt Ohren oder einen Schwanz für ein Pferd - ganz unterschiedliche Dinge."

Weitere Informationen Klassiker, Collage, Biografie: Graphic Novels über Franz Kafka NDR Kultur stellt drei lesenswerte Comics über den Schriftsteller vor: "Kafka", "Wie ein Hund" und "Komplett Kafka". mehr

Auch Pferde im Museums-Fokus

Da das Wilhelm Busch Museum im Pferdeland Niedersachsen liegt, wird es von Rudi Hurzlmeier auch etliche Zeichnungen dieser Tiere geben. "Fleischfressendes Pferd" heißt etwa eine Arbeit, die in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Darauf ist ein Pferd mit Sattel vor einem Wald zu sehen. Der Reiter liegt mit roter Jacke kopfüber im Gras - schon halb vom Tier aufgefressen. Das neigt sich gen Boden - um erneut herzhaft zuzubeißen.

Weitere Informationen Wilhelm Busch: Comic-Pionier und Vater von "Max und Moritz" Mit den bitterbösen Streichen von "Max und Moritz" erlangte Wilhelm Busch Weltruhm. Der Niedersachse zeichnete und malte auch. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 01.02.2024 | 14:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen