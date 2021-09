Stand: 21.09.2021 16:52 Uhr Bruckner: Musik zum Träumen von besseren Zeiten

Bruckner treten am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Vergangenes Jahr mussten Jakob und Matti Bruckner aus Regensburg ihre große Deutschland-Tour Corona-bedingt absagen. In Hamburg haben die Brüder ihr Debütalbum "Hier" mit im Gepäck. Darauf präsentiert das Duo Beat-orientierten Feel-Good-Pop oder anders gesagt: Musik zum Träumen von besseren Zeiten auf der ARTE Concert Stage.

