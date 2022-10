Streit um das Buddenbrookhaus: Erweiterung oder Denkmalschutz Stand: 25.10.2022 06:00 Uhr Darf ein denkmalgeschützter Gewölbekeller des Buddenbrookhauses für dessen Umbau teilweise zerstört werden? Die Meinungen von Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und seinen Kritikern liegen weit auseinander.

von Linda Ebener

Es ist der Streit um den Gewölbekeller aus dem 13. Jahrhundert, der den Zeitplan der Bauarbeiten ins Wanken gebracht hat. Seit Dezember 2019 wird das Buddenbrookhaus in der Mengstraße vergrößert. Möglich wird das durch das Nachbargebäude - genau darunter liegt der strittige Gewölbekeller, von dem ein kleiner denkmalgeschützter Teil zerstört werden müsste. Bürgermeister Jan Lindenau nimmt das in Kauf: "Die Wertigkeit ist im Unesco-Welterbe hoch, wir befinden uns allerdings hier in der Pufferzone des Welterbes, also nicht im Kern. Ich hab auch den Denkmalrat hinzugezogen, um eine Bewertung vorzunehmen. Der Denkmalrat sagt mir, eine Gefährdung des Welterbes besteht nicht und die Maßnahme ist im Verhältnis zwar an sich für ein Denkmal schädlich, aber in der Maßnahme selbst nicht zu beanstanden."

Als Bürgermeister und Oberster Denkmalpfleger hat Lindenau am Ende das letzte Wort. Denn die Hansestadt hat in Schleswig-Holstein einen Sonderstatus. Für alle anderen Gemeinden im Land ist das Landesamt für Denkmalpflege in Kiel zuständig - nicht für Lübeck, so Lindenau: "Wir haben insgesamt sieben verschiedene Varianten durchgeprüft und keine der Varianten, mit Ausnahme dieser, ist am Ende umsetzbar. Das hat verschiedene Gründe: unter anderem auch die Eigentumsrechte rund um die Häuser. Wir haben es mit mehreren Eigentümern zu tun, die Durchfahrtsrechte, durch das Gebäude haben, um zu ihren Stellplätzen zu kommen. Wir haben auch eine Feuerwehr- und Rettungswegezufahrt. All das sind Punkte, die rechtlich nicht von der Hand zu weisen sind."

Gegenstimmen fordern Planungsstopp

Würde die Sanierungsmaßnahme nicht durchgeführt, dann gäbe es auch kein neues Museum, erklärt der Chef der Lübecker Museen Hans Wißkirchen: "Wir haben alles in mehrjährigen Verfahren und alle Alternativen geprüft. Es gibt keine Alternative und dann steht bei mir natürlich das Museum am Anfang und das muss gebaut werden, dann muss man leider in den sauren Apfel beißen, was ich aber für machbar halte."

Gegenstimmen gibt es unter anderem von der Bürgerinitiative rettet Lübeck e.V. - dazu gehört auch Manfred Finke. Er fordert einen Planungsstopp für die Erweiterung des Buddenbrookhauses. Der Erhalt des historischen Kellers aus dem 13. Jahrhundert sei wichtig für Lübeck: "Warum muss das Museum vergrößert werden, nur weil jemand die Idee hat: 'Wir müssen das so machen, damit wir den Keller noch brauchen. Wir brauchen viel Platz, um das was wir uns vorgenommen haben, durchführen zu können.' Kann man das denn nicht ein bisschen abspecken? Diese Keller gehören nicht in eine große Nutzung, die sind viel zu kostbar und viel zu anfällig bauphysikalischer Art."

Entscheidung schon gefallen?

Bürgermeister Jan Lindenau betont, dass lediglich 26 Quadratmeter von insgesamt 450 Quadratmeter Kellerfläche zerstört werden müssten, dafür werde er aber für die Öffentlichkeit zugänglich. Würde diese Maßnahme nicht durchgeführt werden, dann gebe es ein Problem, "weil dann weder Fördermittel fließen, noch der Bund bereit ist, auf Dauer das Haus, was hier mit Bundesmitteln angekauft worden ist, leer stehen zu lassen. Das heißt, man müsste auch über die Rückabwicklung von Kaufverträgen sprechen", so Lindenau.

Viele Lübecker Kommunalpolitiker können die Entscheidung des Bürgermeisters nicht verstehen. So sagt Detlev Stolzenberg, Architekt und Vorsitzender des Kulturausschusses der Bürgerschaft: "Ein neues Museumskonzept kann ganz anders aussehen und auch überzeugen und wertvoll sein. Es entsteht eine bessere und überzeugendere Lösung, wenn man diese beiden Aspekte: tolles Museumskonzept, aber unter Berücksichtigung der Denkmalsubstanz dann auch tatsächlich erreichen würde."

Am Ende aber entscheidet nur der Bürgermeister, was mit dem Gewölbekeller des Buddenbrookhauses in Lübeck passiert. Und es gibt nicht wenige Stimmen in der Stadt, die vermuten, dass die Entscheidung schon längst gefallen ist.

