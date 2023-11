Kunstflecken Stand: 12.10.2023 10:23 Uhr Das Festival Kunstflecken bietet in der Innenstadt von Neumünster drei Wochen lang ein breites Kulturangebot in verschiedenen Spielstätten.

Der Kunstflecken ist ein spartenübergreifendes Kulturfestival, das seit 1999 jährlich im September in Neumünster in Schleswig-Holstein stattfindet. In den drei Festivalwochen erleben die Besucher und Besucherinnen neben Konzerten, Kabarett, Kino, Poetry Slam und Performances auch Kunstaktionen und Ausstellungen in der Innenstadt von Neumünster.

Wiederentdeckung der Kultur

Viele Jahre wurden für die Festivalveranstaltungen vor allem historische Industrieräume genutzt, da sich das Festival zum Ziel gesetzt hatte, Kultur an "kulturfernen" Orten zu präsentieren. So war beispielsweise bis 2007 ein historische Lokschuppen zentraler Festivalort.

Seit 2022 finden die Konzerte weniger in industriellen Räumen, sondern vor allem im Theater der Stadthalle statt - aus einem wichtigen Grund: Der Kunstflecken möchte die Menschen motivieren, wieder vermehrt kulturelle Einrichtungen zu besuchen. Organisiert und veranstaltet wird das Kulturfestival vom Kulturbüro der Stadt Neumünster.

Der Kunstflecken ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Kunstflecken Kulturbüro der Stadt Neumünster

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel. (04321) 942 3120

kulturbuero@neumuenster.de



