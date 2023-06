Große Ausstellung für Udo Lindenberg in der Rostocker Kunsthalle Stand: 01.06.2023 10:05 Uhr Udo Lindenberg hat Rostock für diesen Sommer zur "panischen Kulturhauptstadt" erklärt. Eine Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle entführt Gäste von heute an in das "Udo-versum" - eine Mischung aus Malerei, Musik und Literatur.

von Eva-Maria Guhl

Eigentlich sollte das Udo-Ufo schon vor drei Jahren in Rostock landen: Als letzte große Ausstellung vor der Sanierung der Kunsthalle eine fette Udo-Lindenberg-Schau - das war der Traum von Kunsthallendirektor Jörg Uwe Neumann. Dann kam die Pandemie. "Das war letztendlich auch ein gemeinschaftlicher Schluss, Udo hatte dann auch gesagt: 'Komm, wir wollen doch feiern.' Deswegen bin ich froh, dass wir die Ausstellung jetzt haben. Das wird ein großes Fest."

Wegen Grippe: Udo Lindenberg fehlt bei Eröffnung

Rund 200 geladene Gäste waren zur Eröffnung gekommen. Auch Udo Lindenberg wäre gerne selbst zu seiner Ausstellung "Udo Lindenberg - Malerei, Musik und große Show" gekommen, aber er hat die Grippe und konnte sein Statement nur schriftlich nuscheln: Er hätte "Einfach Bock auf Rostock. Das wird die panische Kulturhauptstadt im Sommer 2023 - da oben zwischen Schmusedom und zum Vergnügen nach Rügen, zwischen Berlin und Hamburg, das ganze Udo-Universum in der neuen Kunst-Knaller-Halle!" Den Besuch in der Hansestadt will Udo aber nachholen. Das hat sein langjähriger Freund und Bassist des Panikorchester Steffi Stephan in Vertretung versprochen.

"Sowas gab es noch nie"

Es ist die größte Ausstellung, die das Team um den Leiter der Kunsthalle Dr. Jörg-Uwe Neumann bisher in Rostock auf die Beine gestellt hat, und auch die größte für Udo selbst, so Neumann. Wie viele Exponate es sind, kann er nicht auf Anhieb zusammenfassen. Zusammen erzählen Fotografien, Plakate, Albumcover, legendäre Kleidungsstücke und Instrumente eine Lebensgeschichte - eng verknüpft mit der Geschichte der Bundesrepublik und der DDR.

"Ich bin mir sicher, dass es sowas noch nie gab. Dass diese Elemente so miteinander verwoben werden, diese gesamtkünstlerische Persönlichkeit von Udo. Man sieht diese akribische Planung an seinen Konzerten und dann auch die wunderbare Malerei und hinter uns steht eine Fotografie von Tina Acke, die ihn seit Jahren begleitet. Selbst großartige Udo-Experten werden hier einiges sehen, was sie so auch noch nicht gesehen haben." Es werden 80 Werke aus Udos Hand präsentiert, darunter auch die einzigartigen Likörelle: Aquarelle, gemalt mit farbigem Alkohol, deren Zusammensetzung sich Lindenberg patentieren ließ.

Arbeiten von Udo werden in Kunsthalle und Marienkirche gezeigt

Weil selbst die große Kunsthalle für die Fülle der Arbeiten und Ausstellungsstücke zu klein wurde, werden die Monumentalwerke von Udo Lindenberg - die zehn Gebote - in der Marienkirche in Rostock gezeigt. Begleitet wird die Sommerausstellung außerdem von Lesungen, Filmvorführungen, Konzerten, Partyabenden und Vorträgen. Darüber hinaus erscheint zur Ausstellung ein großformatiges Katalogbuch, das erstmals das Gesamtwerk von Udo Lindenberg darstellt.

"Udo-versum" ab sofort geöffnet

Wer in das "Udo-versum" eintauchen will, kann die Ausstellung "Malerei, Musik & große Show" in der Rostocker Kunsthalle ab sofort bis zum 27. August erleben. Der reguläre Eintritt liegt bei zehn Euro. Zum Eröffnungstag hat die Kunsthalle sogar bis 22 Uhr geöffnet.

Große Ausstellung für Udo Lindenberg in der Rostocker Kunsthalle Das "Udo-versum" eine Mischung aus Malerei, Musik und Literatur ist die größte Ausstellung jemals in der Kunsthalle Rostock. Heute wird sie eröffnet. Öffnungszeiten: Di. - So. 11 - 18 Uhr

Am 1. Juni 2023, 11 - 22 Uhr Kartenverkauf: Tagestickets an der Museumskasse erhältlich

10 Euro und 8 Euro ermäßigt, Rostocker Studierende und Geflüchtete kostenlos (Kulturticket) In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 01.06.2023 | 14:20 Uhr