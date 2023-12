Caspar David Friedrich: Bundespräsident Steinmeier eröffnet Schau in Hamburg Stand: 13.12.2023 20:17 Uhr Die Ausstellung "Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit" bildet den Auftakt zu einem bundesweiten Caspar-David-Friedrich-Festival. Heute Abend hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schau eröffnet.

Ab Freitag bis zum 1. April 2024 ist die Jubiläumsschau in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Anlass ist Friedrichs 250. Geburtstag im kommenden Jahr, gezeigt werden ikonische Werke, anhand derer das neuartige Verhältnis von Mensch und Natur in den Landschaftsdarstellungen des Malers thematisiert werden.

"Friedrichs Kunst geht uns sehr nahe" - Steinmeiers eröffnende Worte

"Friedrichs Kunst reflektiert die großen Umbrüche seiner Zeit", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung am heutigen Abend. "Das kommt uns heute bekannt vor, denn auch wir erleben ja große Umbrüche und Veränderungen." Die Klimakrise, die Verhärtung des öffentlichen Gesprächs sowie die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten verunsicherten die Menschen. "Und vielleicht hat es mit dieser existenziellen Verunsicherung zu tun, dass uns Friedrichs Kunst gerade heute so nahe geht", so Steinmeier.

Mensch und Natur - aus verschiedenen Perspektiven

Nicht nur 60 Gemälde und rund 100 Zeichnungen Friedrichs, darunter die berühmtesten wie "Wanderer über dem Nebelmeer", "Das Eismeer" und "Kreidefelsen auf Rügen", werden ausgestellt. Auch ausgewählte Arbeiten von Freunden des Künstlers sind im Rahmen der Ausstellung zu sehen. Außerdem widmet sich ein zweiter Teil der Rezeption Friedrichs in der zeitgenössischen Kunst. Dabei geht es um den Mensch und seine Umwelt, um die Natur als Inspiration und ebenso als Übermacht. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwochmorgen in einer Pressekonferenz: "Die Ausstellung ist eine Einladung, zu reflektieren, wie wir uns als Menschen zu unserer Umgebung und unserer Natur verhalten".

Das Jubiläumsjahr in ganz Deutschland

Anlässlich des Jubiläumsjahres wollen nach der Hamburger Schau auch die Alte Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem Maler jeweils thematisch eigenständige Ausstellungen widmen. Alle drei Präsentationen stehen unter der Schirmherrschaft von Steinmeier.

Schlagwörter zu diesem Artikel Malerei Ausstellungen