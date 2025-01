Aventures de Paulette: Aus alten Textilien werden bunte Unikate Stand: 08.01.2025 12:12 Uhr Hans Kock und Nora Dietrich sind Gewandmeister und kommen aus der Opern- und Musical-Welt. Beide lieben extravagante Looks, haben keine Lust auf Wegwerfmode und gründeten darum ihr eigenes Upcycling-Label: "Aventures de Paulette" mit Sitz in Hamburg.

von Dorothea Voscherau

Ein Besuch im Secondhand-Laden "Aventures de Paulette" in Hamburg ist wie eine Reise in eine Welt aus Farben und Phantasie. Hier bekommen alte Stoffe neues Leben. Die Inhaber Hans Kock und Nora Dietrich sind Gewandmeister. Beide kommen aus der Opern- und Musical-Welt und lieben extravagante Looks. Sie haben keine Lust auf Wegwerfmode und haben darum ihr eigenes Upcycling-Label gegründet: aus allerlei alten Textilien werden bunte Unikate.

"Das große Thema ist Patchwork", erklärt Nora Dietrich. "Das sind die Einzelteile, aus denen das Motiv zusammengesetzt ist. Hier zum Beispiel, ist auch wieder eine alte Gardine drin, da ist ein Stoff mit einem Kunstfaseranteil dabei, den fand ich gut, weil er so ein bisschen schimmert. Und dann ist da ein altes Bettlaken dabei, was ich ein bisschen eingefärbt habe, dass es diesen blauen Farbton erhält." Aus all den kleinen Teilen wird eine Hose. Bei Hans und Nora gibt es keine Größen und keine Geschlechter-spezifische Kleidung. Alles ist für alle, Hauptsache es passt und gefällt.

Gelebte Nachhaltigkeit: Gebrauchte Kleidung trifft gebrauchte Einrichtung

Umzug in die Färbeküche. Ein Kleid hat trotz Reinigung noch Flecken. Die sollen mit einem Stempel kaschiert werden. "Also entweder seid ihr jetzt dabei, wie ein Meisterwerk entsteht oder ich versaue das Teil. Die Chance gibts halt immer", sagt Hans Kock und lacht. "Das ist irgendwie der Nervenkitzel daran. Und ... der Fleck ist weg."

Bei "Aventures de Paulette" ist übrigens nicht nur die Kleidung gebraucht, sondern auch die gesamte Einrichtung. Die Tapete hier stammt noch original aus den 70er-Jahren, die Holzregale aus den 50ern. Erst Drogerie, dann Modegeschäft, jetzt der Laden der beiden Gewandmeister. "Ich stelle mir vor, dass hier in den Vitrinen vielleicht feine Parfums oder Rasierpinsel angeboten wurden", erzählt Kock. "Wir haben von der Einrichtung schon viel von frei gelegt. Das war alles mit Teppich belegt und hatte die Spuren der Jahrzehnte. Das ist eben genau das, was wir mit Klamotten auch machen und deswegen ist es hier der perfekte Rahmen, die perfekte Kulisse für unsere Zauberei."

Mit fantasievollen Looks neue Geschichten erzählen

Model Vivian probiert einen Rock an. Er ist aus einer Gardine gefertigt - das Oberteil aus einem alten Kleid. Das Outfit ist aus der neuen Kollektion und kommt in den Fundus, denn Nora und Hans verleihen ihre Stücke auch an Theater, die Oper oder freie Ensembles. Außerdem nähen sie für freie Produktionen ohne eigene Schneiderei und helfen bei den großen Häusern aus, wenn die überlastet sind. Diese beiden Stücke gehören aber zu ihrer eigenen Kollektion. Durchaus inspiriert von der Bühnenwelt und natürlich aus alten Stoffen.

"Es ist ein besonders befriedigendes Gefühl, etwas Altes verwertet zu haben", findet Nora Dietrich. "Es ist wie so eine Art Belohnung zusätzlich zu dem schönen Teil, was entstanden ist. Einfach keinen Müll produziert zu haben, sondern Müll benutzt zu haben." Hans und Noras kleiner Beitrag zu einer nachhaltigeren Modewelt. Mit Kleidung, die Geschichte in sich trägt und die mit fantasievollen Looks neue Geschichten erzählt.

