Wie gehen Museen im Norden mit Kolonialkunst um? von Silke Lahmann-Lammert

Die Diskussionen um das Humboldt-Forum haben ein unrühmliches Kapitel der Museumsgeschichte in den Fokus gerückt: Viele Objekte in sogenannten "Völkerkundemuseen" wurden ihren Besitzern in der Kolonialzeit unter unfairen Bedingungen oder mit Gewalt abgenommen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat deshalb am Mittwoch die Verantwortlichen in den Ausstellungshäusern aufgefordert, sich offensiver mit dem Thema "Rückgabe von Raubgut an die Herkunftsvölker" zu beschäftigen. Silke Lahmann-Lammert hat sich erkundigt, wie die Museen in Norddeutschland mit der Frage umgehen.

Seit drei Jahren erforscht das Bremer Übersee-Museum in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg die Geschichte seiner kolonialen Sammlungen: Welche Bedeutung hatten die Werkzeuge und Kultgegenstände in ihren Herkunftsländern und wie wurden sie benutzt? Auf welchem Weg gelangten die Objekte nach Norddeutschland? Und vor allem: Haben die Besitzer die Stücke freiwillig hergegeben? "Es gibt immer noch diese koloniale Amnesie, die die deutsche Verstrickung in den Kolonialismus ausblendet", erklärt Jürgen Zimmerer den Widerstand mancher Museumsleute, ihre Sammlungen auf Raubgut zu durchleuchten. Der Hamburger Professor für Globalgeschichte leitet gemeinsam mit Direktorin Wiebke Ahrndt das Forschungsprojekt zur Geschichte kolonialer Sammlungen am Bremer Übersee-Museum.

Herkunftsländer haben oft keine Mittel, um zu forschen

"Ich schließe mich nicht der Haltung 'Alles ist geklaut' an. Ich würde nur sagen, dass die Museen in der Bringschuld sind nachzuweisen, dass etwas rechtmäßig erworben wurde." Sie seien in der Bringschuld, weil sie die Objekte und Dokumente in Besitz haben und "als Folge der kolonialen Welt" im globalen Norden auch die Finanzmittel hätten, um solche Projekte anzustoßen. "Die Herkunftsgesellschaften haben oft gar nicht die Mittel, das zu erforschen", erklärt Zimmerer.

Die Europäer haben so viele Kulturgüter aus den Kolonien fortgeschafft, dass Afrikaner, die sich mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen wollen, heute eher in London, Paris oder Berlin fündig werden als in ihren eigenen Museen, sagt Jürgen Zimmerer.

Dieser Schieflage ist man sich auch im Landesmuseum Hannover bewusst. Dort haben die Verantwortlichen Gelder der Volkswagenstiftung eingeworben. Im Verbund mit Sammlungen in Göttingen, Oldenburg, Hildesheim und Braunschweig soll nun untersucht werden, unter welchen Bedingungen koloniale Objekte in die Häuser kamen. Wo immer Raub, Zwang oder Gewalt im Spiel war, hält Jürgen Zimmerer die Rückgabe an die Herkunftsstaaten für die einzig logische Konsequenz: "Die Angst, dass hier alle Vitrinen über Nacht leer werden, ist ein Angstszenario, das die Gegner jeglicher Restitution aufbauen. Selbst, wenn man die Hälfte aller Objekte restituieren würde, wären immer noch mehr Objekte in den Museen, als man zeigen kann."

Leihgaben als Alternative

Konkrete Rückgabevorhaben sind bisher rar. Das Hamburger Museum am Rothenbaum, das seinen Namen "Völkerkundemuseum" bewusst abgelegt hat, plant zur Zeit die Restitution von zwei Grabwächterfiguren, die illegal aus Korea ausgeführt wurden. Aber nicht jedes belastete Stück muss zurückgegeben werden. Als Alternative schlägt Jürgen Zimmerer Leihverträge - inklusive Leihgebühren - vor, mit denen die Herkunftsgesellschaften in ihren eigenen Ländern Museen aufbauen können.

Hierzulande reproduziere ein Großteil der ethnologischen Sammlungen noch immer koloniale Sichtweisen und Stereotypen, beklagt der Globalhistoriker. Eine Diskussion über neue Museumskonzepte sei überfällig. "Wir müssen die Rolle der Museen bei der Konstruktion des kolonialen Blicks und auch des Rassismus thematisieren", sagt Zimmerer. Diskussionen darüber, woher der Rassismus kommt und woher bestimmte stereotype Vorstellungen kommen seien heute nötiger denn je: "Es gibt einen unheimlich großen Bedarf an innovativen Ideen und an Raum für innovative Diskussionen."

