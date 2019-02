Stand: 01.02.2019 14:12 Uhr

Laurenz Berges: Der menschenleere Raum von Janek Wiechers

Das Museum für Photographie in Braunschweig zeigt von Freitagabend an Fotos des Künstlers Laurenz Berges. Er gilt als wichtiger zeitgenössischer Fotograf, der einen ganz eigenen Stil geprägt hat, und sich vor allem der menschenleeren Landschafts- und Stillleben-Fotografie widmet. Der 53-Jährige studierte an der Folkwangschule in Essen und beim berühmten Fotografen Bernd Becher an der Kunstakademie in Düsseldorf.

Berges: Das Außergewöhnliche im Alltäglichen



















Eine triste Straße, die jäh an einem Feld endet. Eine Straßenlaterne rechts. Ein leeres Auto links. Daneben verlassen wirkende Einfamilienhäuser in Waschbetonästhetik. Es sind Fotos wie diese, die Laurenz Berges jetzt im Museum für Photographie in Braunschweig zeigt. Da ist zum einen seine Serie mit dem Titel "Cloppenburg", die er Ende der 1980er-Jahre als Student in seinem Heimatort in Norddeutschland fotografierte. Menschen fehlen so gut wie immer darauf. "Wenn man an so einem trüben Herbstnachmittag oder Winternachmittag durch die Randgebiete von Cloppenburg streift, dann sind nicht sehr viele Menschen unterwegs. Aber alles, was man sieht ist ja von Menschen gemacht und das erzählt ja auch einiges", sagt Laurenz Berges.

Bilder zwischen Meditation und Depression

Bilder verrammelter Ladenfronten. Bilder menschenleerer Parkplätze, entvölkerter Garagenhöfe. Bilder einsamer Bundestraßen. Bilder karger Unterführungen. Nebel, Beton und Grauschleier - die Serie "Cloppenburg", das sind Bilder irgendwo zwischen Meditation und Depression. Diese Fotos voller Leere, streng komponiert und stark reduziert in der Farbe, haben stets etwas Melancholisches. Alles Menschliche ist in ihnen nur noch indirekt, gleichsam als Echo vorhanden: "Diese schwere, bleierne Stimmung ist so beabsichtigt. Wenn man Fotografie macht und es taucht ein Mensch auf, dann ist die ganze Aufmerksamkeit automatisch auf den Menschen gerichtet. Und ich wollte, dass die Bildelemente alle betrachtet werden", so Berges.

Erstmals ist die Fotoserie "Cloppenburg" jetzt in vollem Umfang in einer Ausstellung zu sehen - parallel dazu ist auch ein Bildband erschienen. Auch Berges spätere Arbeiten offenbaren eine fast vollkommene Abwesenheit von Menschen. Mal waren es leer stehende russische Kasernen, die er fotografierte, mal zwangsgeräumte Wohnsiedlungen in Gebieten des Braunkohletagebaus. Diese sind in Braunschweig nicht zu sehen.

Ein Blick auf das Vergängliches

Das Museum für Photographie zeigt aber einen neuen Werkzyklus. Aufgenommen hat Berges diese Bilder in heruntergekommenen Stadtvierteln Duisburgs. Leere Räume, abblätternde Farbe, vergilbte Tapeten. Hier zeigt sich eine Entwicklung in der Arbeitsweise. Anders als in der Serie "Cloppenburg" legt der Fotograf hier mehr Wert auf Details, geht näher an die Objekte heran. Die Serie zeigt einen durchaus poetischen Blick auf Vergängliches: "Diese Patina und diese interessanten Oberflächen findet man überall in Duisburg. Man muss nur die Augen aufhalten. Ich finde Gegenstände, in denen die Zeit eingeschrieben ist immer interessanter, ausdrucksstärker und informativer. Wenn das atmosphärisch aufgeladen ist und so. Der Aspekt der Geschichte und der verfließenden Zeit und so, das ist schon das, was mich interessiert.

Die Ästhetik von Berges Bildern hat etwas Eindringliches. Für Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig gehört Laurenz Berges fotografisches Werk nicht ohne Grund zu den wichtigen Positionen zeitgenössischer Fotografie. "Das Interessante an Laurenz Berges liegt darin, dass er sich mit Aspekten der Vergänglichkeit auseinandersetzt, die natürlich immer mit den Menschen zu tun haben. Aber vor allem auch darin, dass er immer eine eigene bildnerische Poesie entwickelt, die neben malerischen Aspekten auch eine immer konzentrierte Komposition zeigt", so Hofmann-Johnson.

Laurenz Berges: Der menschenleere Raum Das Museum für Photographie in Braunschweig zeigt in einer Ausstellung Arbeiten von Laurenz Berges. Charakteristisch für seine Werke: In seinen Bildern fehlen so gut wie immer Menschen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 13–18 Uhr

