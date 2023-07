Urlaubstipps bei Schietwetter: Museen in Norddeutschland Stand: 25.07.2023 09:09 Uhr Urlaub und Regen? Da will man am liebsten irgendwas im Trockenen machen. Also ab ins Museum. In Norddeutschland gibt es lohnenswerte Ausstellungen, die nicht nur einen Ferien-Regentag bereichern.

von Severine Naeve

Udo Lindenberg hat Rostock für diesen Sommer zur "panischen Kulturhauptstadt" erklärt. Die Udo Lindenberg-Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle entführt Gäste in das "Udoversum" - eine Mischung aus Malerei, Musik und Literatur. Ein unterhaltsames Ausflugsziel, wenn sich mal wieder "Schietwetter" anbahnt. Im Museumsshop werden Schnapsgläser mit dem Spruch "Einer muss den Job ja machen" verkauft. Der typische Udo Lindenberg Humor auch auf seinen Gemälden im Obergeschoss der Rostocker Kunsthalle: "Alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit" steht auf einem.

Udoversum in der Rostocker Kunsthalle

Der Panikrocker und sein Udoversum locken zur Zeit außergewöhnlich viele Menschen in die Kunsthalle Rostock. Vergangenes Wochenende war der Andrang besonders hoch, so Guntram Porath von der Kunsthalle: "Vom ersten Tag an sind wir eigentlich begeistert vom Zuspruch und auch der Resonanz. Manche sind schon zum 4. Mal da und das Wetter spielt uns natürlich auch ein bisschen in die Karten, durch das Regenwetter am Wochenende hatten wir fast 2.000 Gäste an zwei Tagen, das ist schon eine ganze Menge für uns."

Weitere Informationen Große Ausstellung für Udo Lindenberg in der Rostocker Kunsthalle Das "Udo-versum" eine Mischung aus Malerei, Musik und Literatur ist die größte Ausstellung jemals in der Kunsthalle Rostock. mehr

Was seine Malerei und Zeichnungen ausmacht, erklärte Udo im Frühjahr als seine Bilder im Bundesrat in Berlin ausgestellt wurden - und liefert den perfekten Grund für einen Kunsthallen-Besuch, trotz Schmuddelwetter: "Knallt alles so, gute knallige Bilder, da kommt gute Laune auf und das ist ja auch wichtig. Denn gute Laune ist Trumpf, is ja klar." Die Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle ist noch bis zum 27. August zu sehen.

Lüchow: Stones Fan Museum

Eine kleine aber feine Pilgerstätte für Rockfans ist auch das Stones Fan Museum in Lüchow. Gegründet von dem laut eigener Aussage wohl dienstältesten Rolling Stones-Fan der Welt: Ulli Schröder. Auf rund 1.000 Quadratmetern werden Exponate rund um die Rolling Stones und ihre ehemaligen Bandmitglieder gezeigt. Am 26. Juli wird Mick Jagger 80 Jahre alt und Museumsleiter Ulli Schröder geht davon aus, dass an diesem Tag der Andrang noch etwas größer wird als sonst: "Wir wissen aus englischen Zeitungen, dass Mick Jagger in London im Covent Garden eine Party plant, wo 300 Gäste eingeladen sind. Ich bin nicht eingeladen, hier als Museumsbetreiber, deswegen bleibe ich hier vor Ort und das freut uns natürlich, dass wir hier seinen Geburtstag ein bisschen mitfeiern."

Bade-Museum Norderney: Geschichte der Reise- und Badekultur

Die ostfriesische Insel Norderney ist bekannt für weite Sandstrände und unberührte Natur. Aber nicht unbedingt für stabiles Sommerwetter. Aber wenn es mal kein Badewetter gibt, dann lohnt sich ein Besuch im Bade-Museum. Dort wird die Geschichte der Reise- und Badekultur der Insel erzählt. Und noch bis zum 24. September lockt die Sonder-Ausstellung "Zwischen Kitsch & Kunst". 200 Ausstellungsstücke nehmen mit auf eine Erinnerungsreise rund um das Urlaubs-Souvenir von Norderney. Zwischen kuriosen und skurrilen Andenken, kostbaren Einzelstücken und Massenware kann man sich für die eigenen Mitbringsel inspirieren lassen.

Schloss Gottorf und der Verpackungskünstler Christo

Auf Schloss Gottorfin Schleswig hat sich die Ausstellung über den Verpackungskünstler Christo und seine Frau Jeanne-Claude in den vergangenen Wochen zum Publikumsmagneten entwickelt. Mit rund 80 Werken wird die künstlerische Entwicklung von Christo und Jeanne-Claude seit Ende der 1950er-Jahre bis zu Christos Tod im Mai 2020 gezeigt.

Weitere Informationen Christo-Ausstellung auf Schloss Gottorf startet am Wochenende Kurz vor seinem Tod stimmte der Verhüllungskünstler noch einer Ausstellung zu, die Lebenswerk und Einflüsse zeigt. mehr

Die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher sprechen für sich, so Thorsten Sadowsky, Vorstand der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf Schloss Gottorf: "Bei Christo und Jeanne Claude ist das durchweg Begeisterung, weil sich natürlich viele an die Verhüllung des Reichstags oder größere Projekte jüngeren Datums den Arc de Triomphe in Paris oder Lago D'iseo in Italien erinnern." In der nächsten Woche waren 20.000 Gäste auf Schloss Gottorf. Thorsten Sadowsky erwarte bis zum Ende der Ausstellung, Anfang September, 28.000 Besucherinnen und Besucher. "Das ist sehr gut."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 25.07.2023 | 08:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Malerei Ausstellungen