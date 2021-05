Kunst im Schlick: Joseph Beuys’ verhindertes Hamburg-Projekt Stand: 12.05.2021 15:49 Uhr 1984 scheiterte Joseph Beuys’ “Gesamtkunstwerk Freie und Hansestadt Hamburg” am Widerstand von Politikern und Medien. Eine für Hamburg nicht besonders schmeichelhafte Geschichte.

von Melanie von Bismarck

1983 wurde Joseph Beuys von der Hamburger Kulturbehörde eingeladen, eine Arbeit im öffentlichen Raum zu realisieren. An einem Ort seiner Wahl. Beuys wollte beim "größten ökologischen Problemfall der Stadt" ansetzen und wählte die Spülfelder in Altenwerder - meterhohe Aufschüttungen aus jenem hochgradig giftigen Schlick, der Jahr für Jahr aus der Fahrrinne der damals massiv verschmutzten Elbe gebaggert wurde.

Beuys Idee: Umwandlung der Todeszone in eine Kunstzone

Das Gebiet war eine schwermetallbelastete Wüste, erinnert sich Uwe Schneede, der bei der Begehung der Schlick-Deponie mit dabei war. Der damalige Leiter des Hamburger Kunstvereins erinnert sich: "Beuys hat dort sofort kleine Pflanzen entdeckt, so Pionierpflanzen. Und daraus hat er ein Konzept entwickelt: Dass auf diesem Spülfeld eine Anpflanzung stattfinden sollte, von Pflanzen und Bäumen, die das Gift binden. Damit wäre das Gift noch keineswegs aus der Welt gewesen. Aber es wäre einmal kurzfristig gebunden worden und hätte nicht weiter am Rand ausfließen können, wie das bis dahin der Fall war."

Die Bepflanzung war gedacht als "symbolische Umwandlung der Todeszone in eine Kunstzone". Und noch ein weiterer symbolischer Akt war geplant, erzählt Schneede, der später Direktor der Hamburger Kunsthalle wurde: Beuys wollte einen der von ihm bearbeiteten Basaltsteine, mit denen er in dieser Zeit sehr viel gearbeitet hatte, in der Mitte des Spülfeldes versenken.

Beuys wollte Stiftung zur ökologischen Umgestaltung gründen

Das Herzstück des "Gesamtkunstwerks Freie und Hansestadt Hamburg" sollte eine Stiftung werden. Mit ihr wollte Beuys ganz konkret einen langfristigen gesellschaftlichen Prozess anstoßen mit dem Ziel einer ökologisch orientierten Umgestaltung der Stadt. In ihr sollten laut Scheede "alle, die mit Umweltfragen zu tun haben - Parteien, Organisationen, Vereinigungen, Stiftungen, oder auch Betriebe - überparteilich zusammenarbeiten, um die Umweltproblematik anzugehen."

Der Projektetat von 400.000 D-Mark sollte als Grundstock der Stiftung dienen, ein Büro als Anlaufstelle. Hamburg wurde in jenen Jahren von einem Dioxin-Skandal erschüttert, das Umweltbewusstsein war also durchaus wach. Und doch hagelte es von allen Seiten hämische Kritik. Denn bereits vor der Veröffentlichung des dreiteiligen Gesamtkonzepts waren Informationen über die geplante Bepflanzung der Spülfelder durchgesickert. "Man hat über Dinge geredet, die man gar nicht kannte", erzählt Scheede. "Und das hat sich dann gesteigert: Eine Äußerung in der Bild-Zeitung hat Reaktionen von anderen Redaktionen hervorgerufen, und die haben sich dann gegenseitig übertroffen in Albernheiten."

Kosten sorgen für Unruhe

Stein des Anstoßes waren vor allem die Kosten: 400.000 D-Mark. Man könne die Deponie für einen Bruchteil des Geldes bepflanzen, so die Kritiker. Und die Bepflanzung schütze gar nicht dauerhaft vor dem Einsickern des Giftes in den Boden, hieß es. Von Verschwendung von Steuergeldern war die Rede, "schwachsinnig", ja "pervers" war aus den Reihen der CDU zu hören, "zu links", befand ein Galerist. Der "Klamottenkünstler", so die Bild-Zeitung, ziehe den Sozialhilfeempfängern das Geld aus der Tasche.

"Alle Parteien, die GAL eingeschlossen, haben die albernsten Vorschläge gemacht, was man mit dem Geld, das Beuys zur Verfügung gestellt werden sollte, machen könnte", erinnert sich Schneede. "Das konnte man aber gar nicht umschichten. Haushaltstechnisch wäre das gar nicht gegangen, denn das lag bereits fest für diesen Zweck." Den damaligen Kunstvereins-Chef schmerzte vor allem, dass sogar die Direktoren der Kunsthalle und des Museums für Kunst und Gewerbe in den Chor einstimmten und empfahlen, die Bepflanzung besser Umweltfachleuten zu überlassen: "Die haben das generelle Problem nicht wahrgenommen, weder in den Parteien, noch in den Behörden oder in den Kunstinstitutionen. Alle waren dagegen und in der Presse hat man sich permanent lustig gemacht, ohne sich tatsächlich auf die Problematik einzulassen."

Klaus von Dohnanyi verhindert Beuys-Projekt

Bürgermeister Klaus von Dohnanyi legte sein Veto ein, und der Senat entschied in der Folge gegen das Projekt. Nun wurde Hamburg Ziel des Spotts, erzählt Scheede weiter: "Der Erste Bürgermeister und alle Parteien in Hamburg untersagen ein großes Projekt von Joseph Beuys, der soeben mit den 7.000 Eichen in Kassel international sehr erfolgreich gearbeitet hatte und nun ein noch größeres Projekt beginnen wollte - da stand natürlich die Hamburger Politik und Öffentlichkeit als total kleinkariert da."

Uwe Schneede, der später als Kunsthallendirektor den Bau der Galerie der Gegenwart initiierte, ist sich sicher: Heute würde man so ein Projekt auch in der Hansestadt anders bewerten. Das Klima für zeitgenössische Kunst habe sich seit 1984 zum Glück wesentlich verbessert.

