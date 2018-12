Stand: 27.12.2018 13:00 Uhr

"Göttinger Elch" geht an Karikaturist Haderer

Der Karikaturist Gerhard Haderer erhält den Satirepreis "Göttinger Elch". Haderer sei "einer der ganz Großen der satirischen Kunst", teilte die Jury am Donnerstag in Göttingen mit. Der "Elch" wird für ein satirisches Lebenswerk vergeben und ist mit 3.333 Euro und einer silbernen Elch-Brosche dotiert. Zudem richtet die Stadt Göttingen eine Ausstellung mit Werken des Preisträgers aus.

1951 bei Linz geboren

Haderer wurde 1951 im oberösterreichischen Leonding bei Linz geboren. Mit seinen fotorealistischen Cartoons halte er der Gesellschaft einen Spiegel vor, entlarve Missstände und Übeltäter und schaffe aus ernstem Zorn hohe komische Kunst, heißt es in der Begründung der Jury. Haderers Cartoons erscheinen unter anderem in den Zeitschriften "Titanic", "Geo", "Wiener" und "Trend". Von 1991 bis 2016 waren sie auch in seiner wöchentlichen Kolumne "Haderers Wochenschau" im "Stern" zu sehen.

Preisvergabe am 3. Februar

Gerhard Haderer ist der 23. "Elch"-Preisträger. Seine Vorgänger waren unter anderem Robert Gernhardt (1999), Gerhard Polt (2000), Harry Rowohlt (2001), Otto Waalkes (2005), Hans Traxler (2006) und Georg Schramm (2014). Im vergangenen Jahr bekamen Pit Knorr und Wiglaf Droste den Preis. Die Preisverleihung an Haderer erfolgt am 3. Februar im Deutschen Theater Göttingen. Bereits am Vorabend um 18.30 Uhr wird im Alten Rathaus der Stadt eine Ausstellung mit rund 140 Arbeiten des Künstlers eröffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2018 | 12:00 Uhr